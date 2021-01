Tallinna tänavatele jõudsid Eesti kaubarattad: Wolt, Ziticity ja Eesti Post hakkasid juba kasutama

Asjade vedamiseks pole autot alati vaja - pitsa, ajalehe või mõnesajagrammise paki liigutamiseks ei pea liikvele ajama ligi tonni raskust liikurit. Mõnikord saab ka lihtsamalt. Eesti ettevõttes Vok Bikes välja töötatud ja kohapeal toodetud elektrilised kaubarattad on tänasest Tallinnas kuller- ja postiettevõtete teenistuses. Lisaks kaasas Vok üle 800 tuhande euro, mis aitab tööstuslikku tootmist alustada.

Olemasolevad kaubarattad on idufirmade Wolt, Ziticity ja ka Eesti Posti kirjakandjate käsutuses, kes kaubarattaga posti laialivedu katsetavad. Kohe, kui ilmad lubavad, jätkab tõukerattarent Tuul sarnaselt möödunud suvele oma tõukerataste akude vahetamist Voki kaubarataste kaasabil.

Vok Bikes’i kaasasutaja ja tegevjuhi Indrek Petjärve sõnul on Vokil tavaliste jalgrataste ees mitmeid eeliseid ning need on arendatud just kullerettevõtete ja muutuva linnaruumi vajadusi silmas pidades: “Voki teeb asendamatuks töövahendiks mahukas kaubaruum, stabiilne ja turvaline sõidukogemus ning aastaringne kasutatavus.” Petjärv lisab ka, et kui Voki võrrelda autoga siis see on kordades soodsam, kuid linnas liikumisel tunduvalt kiirem.

Laimonas Noreika, kiirtarne teenuse Ziticity tegevjuht ja asutaja, näeb kaubaratastes võimalust veelgi kiirendada oma ettevõtte kasvu: “Efektiivsete ja jätkusuutlike transpordivõimaluste leidmine sama-päeva tarneteks on meie olulisimate eesmärkide hulgas ja Vok on meile väärtuslikuks partneriks üleminekul madala süsinikjalajäljega sõidukitele. On üha rohkem tõestusmaterjali, et linnakeskkonnas on elektrilised kaubarattad oluliselt efektiivsemad kui tavapärased kaubikud. Ootame põnevusega pilootprogrammi ja selle tulemusi.”

Hetkel saab sõidukeid üles lugeda vaid kahe käe sõrmedel, kuid aasta lõpuks ulatub rattapargi suurus ligi saja masinani. Ettevõte on tööstusliku tootmise laiendamiseks pardale võtnud nii riski- kui äriinglite kapitali. Äsja lõppenud investeerimisvooru juhtis Eesti fond United Angels, kelle portfelli kuuluvad muuhulgas nii Bolt, Veriff ja Monese aga ka Starship ja Comodule.

Gerri Kodrese, United Angels'i asutava partneri sõnul on Voki kontseptsioon ja ärimudel tervikuna maailmas ainulaadne: "Usume, et Vokil on potentsiaali muuta seda, kuidas inimesed ja kaubad linnas liiguvad ja et tänu meie kogemusele mobility valdkonnas nii Bolti, Comodule’i kui ka Starshipi varajaste investoritena, saame neile sellel teel toeks olla."

Fondi Superangel partneri Marek Kiisa sõnul on Voki puhul eriti imetlusväärt asutajate inseneeriaoskused ja juhtimisomadused. "Investeerime parima potentsiaaliga tiimidesse, kellel jagub otsustusjulgust ja sihikindlust, mida ettevõtja teekond nõuab," lisas Kiisa.

Kaasinvestorite seas on lisaks Superangelile Pipedrive’i kaasasutajad Ragnar Sass, Martin Henk ja Martin Tajur, Euroopa suurima riskikapitalifondi Atomico ingelinvesteeringute programmi Atomico Angel Programme esindaja Karina Univer, Silberauto AS, Comodule tegevjuht ja kaasasutaja Kristjan Maruste, Skeletoni tegevjuht ja asutaja Taavi Madiberk, Meet Franki kaasasutaja ja CFO Marko Virkebau ning mitmed teised nimekad äriinglid.

Vok Bikes on 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tudengivormeli meeskonna endiste liikmete poolt asutatud ettevõte, mille põhitegevus on kaubarataste tootmine, müük ja rattapargi haldus. Vok Bikes asutajateks on lisaks Indrek Petjärvele ka tootejuht Siim Starke ja tehnoloogiajuht Riho Koop.



Vok Bikes´i asutajad Indrek Petjärv, Siim Starke ja Riho Koop. Foto: Liisi Ruuse