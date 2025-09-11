Eesti Autogala tuleb taas – miks?

Eesti Autogala 2025 toimub 20. novembril T1 Venues saalis. See on juba neljas kord, kui Eestis tunnustatakse möödunud aasta olulisemaid autosid ja inimesi, kes meie autokultuuri kujundavad ning edasi viivad. Kindlasti saavad premeeritud parimad uued mudelid, silmapaistvad projektiautod.

Mis on Eesti Autogala?

Autogala põhieesmärk on tõsta esile parimad uued autod ja silmapaistvad projektid, mis on jõudnud Eestisse viimase aasta jooksul. See ei ole lihtsalt pidu autohuvilistele, vaid ka infoportaal, mis annab tarbijale selge ülevaate turu trendidest. Kui plaanid uut autot osta, on gala hea orientiir: millised mudelid on ekspertide poolt tunnustatud ja miks.





Kuidas valitakse võitjad?

Võitjad selgitab välja professionaalne žürii, kuhu kuuluvad autoajakirjanikud, -eksperdid ja teised autotööstuse spetsialistid. Muuhulgas Arvutimaailma pikaajaline kaasautor, auto ja motoentusiast Marko Habicht. Eesti Auto 2025 auhinnale kandideerivad kõik uued mudelid, mis tulid turule eelmise aasta septembrist selle aasta augustini.

Esimene samm – iga žüriiliige valib turule tulnud uute mudelite hulgast finalistideks oma lemmikud.

– iga žüriiliige valib turule tulnud uute mudelite hulgast finalistideks oma lemmikud. Teine samm – finalistid lähevad spetsiaalsetele testipäevadele, kus neid hinnatakse praktiliselt: disain, tehnoloogia, sõiduomadused, ohutus ja kasutusmugavus.

– finalistid lähevad spetsiaalsetele testipäevadele, kus neid hinnatakse praktiliselt: disain, tehnoloogia, sõiduomadused, ohutus ja kasutusmugavus. Kolmas samm – lisaks ekspertidele saab oma arvamust avaldada ka rahvas. Rock FM viib läbi veebihääletuse, mille põhjal selgub “Rahva Lemmik”.





Milliseid tiitleid jagatakse?

Eesti Auto 2025 – aasta kõige olulisem uus mudel.

– aasta kõige olulisem uus mudel. Eesti Roheauto 2025 – keskkonnasõbralikum valik.

– keskkonnasõbralikum valik. Eesti Sportauto 2025 – parim sõidurõõmu pakkuja.

– parim sõidurõõmu pakkuja. Eesti Projektiauto 2025 – eriline tunnustus harrastajatele, kes on ehitanud või taastanud märkimisväärse sõiduki.

– eriline tunnustus harrastajatele, kes on ehitanud või taastanud märkimisväärse sõiduki. Lisaks eriauhinnad Autodisain, Kuldne Velg ja Rock FM Rahva Lemmik.

Miks seda vaja on?

Eesti autoturg on viimase aastaga rikastunud 55 uue mudeliga ning lisandunud on lausa viis uut automarki. Selline hulk on harukordne, aga ka segadust tekitav – mida võtta, mida jätta? Autogala aitab selles orienteeruda, sest ekspertide hinnangul põhinevad tiitlid annavad ostjale kindlustunde.

„Nii paljude uute automarkide lisandumine on harukordne,“ märkis sündmuse peakorraldaja Raiko Ausmees, „Samas annab see žüriile suurema valimi ja autoostjatele rikkalikuma valiku.“



Samal ajal on gala ka kogukonna üritus. See toob kokku tootjad, ajakirjanikud, projektiautode loojad ja autoentusiastid. See on koht, kus näidatakse, et auto pole pelgalt praktiline tööriist, vaid ka kirg, looming ja elustiil.





Väike tagasivaade

Varasematel aastatel on Eesti Auto tiitli saanud Kia EV6 (2022), Range Rover Sport (2023) ja Dacia Duster (2024). See näitab, et võitja ei pea olema alati kallis luksusauto – oluline on, et mudel suudaks oma ajastu vaimu kõige paremini tabada.

Kus ja millal?

Eesti Autogala 2025 toimub 20. novembril Tallinnas T1 Venues keskuses. Finalistid tehakse avalikuks juba 12. septembril Tartu Motoshow’l.