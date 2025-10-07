Nissan LEAF on tagasi – ja vähemalt 3x võimekam

Kui esimene Nissan LEAF 2011. aastal välja tuli, tundus see veidi ulme: elektriauto, millega sai päriselt sõita, mitte ainult vallavalitsuse nurga taga laadijas parkida. Tartusse jõudmine ühe laadimisega oli toona saavutus, millest räägiti nagu kuu peal käimisest. Nüüd, pea viisteist aastat hiljem, on LEAF tagasi – kolmandas põlvkonnas ja sõiduulatusega kuni 622 kilomeetrit. Ehk lihtsamas keeles: saab Tartusse ja tagasi ning veel korra Tallinnas ära käia ka.

Elektriauto, mis muutus legendist argipäevaks

LEAF oli omal ajal esimene massituru elektriauto, mis pani inimesed tõsiselt mõtlema, et ehk see elekter ei olegi vaid tulevikujutt. See oli aeg, mil elektriautodesse paigaldati diiselpuhureid, et autos oleks soojem, vallamajade taga olid üksikud ELMO külmikud ja sõbrad küsisid, kas sa „päriselt julged sellega sõita“.

Kolmanda põlvkonna mudeliga on Nissan jõudnud kohta, kus elektriautod on lihtsalt autod, täpselt nii igavad kui nad olema peaks. Uus LEAF on ehitatud täiesti uuele platvormile, mille eesmärk on ühendada senisest suurem sõiduulatus, parem aerodünaamika ja arukam tehnoloogia.



Tehnika TV käis vana Leafiga Tartus, mis oli omajagu seiklusrohke.

Video URL

Mida tähendab 622 kilomeetrit päriselus

Paberil on numbrid ilusad, aga mis see tähendab tegelikus elus? Kui varasem LEAF oli pigem linnasõiduks või lühikesteks vahemaadeks. Neid 100km sõiduulatusega LEAFe on siiani liikvel kuid nüüd võib sõita ilma muretsemata nii suvilasse, kontserdile Riiga kui ka tagasi. 622 km tähendab, et enamik Eesti juhte peaks laadima vaid kord nädalas – ja sedagi pigem harjumusest, mitte vajadusest. 622km on elektriautode üldises arvestuses väga hea tulemus ning isegi ühe paagitäie bensiiniga ei sõida enamus keskklassi autosid nii suurt kilometraaži.

Laadimine ise on muidugi kiirem ja lihtsam kui kunagi varem, aga see on pigem detail. Oluline on, et LEAFist on saanud auto, millega saab lihtsalt elada – mitte katsetada, vaid sõita.

Kategooria 52 kWh versioon 75 kWh versioon Jõuallikas Aku maht (kasutatav)* 52 kWh 75 kWh Maksimaalne võimsus 130 kW 160 kW Maksimaalne pöördemoment 345 Nm 355 Nm Kiirendus 0–100 km/h 8,6 s 7,6 s Tippkiirus 160 km/h 160 km/h Laadimine ja V2L (Vehicle-to-Load) Kiirlaadimise tüüp (DC) CCS 2 CCS 2 Maksimaalne kiirlaadimisvõimsus (DC) 105 kW 150 kW DC kiirlaadimise aeg (20–80%) < 30 min < 30 min 30 minuti kiirlaadimisega taastatav läbisõit kinnitamisel 420 km Kodulaadimine (AC) 7,4 kW (valikuline 11 kW) 11 kW V2L väljundvõimsus 3,6 kW 3,6 kW Sõiduulatus ja energiakulu (WLTP kombineeritud) Hinnanguline sõiduulatus* > 440 km kuni 622 km Hinnanguline energiatarve* 13,8 kWh / 100 km 13,8 kWh / 100 km Hinnanguline maanteesõiduulatus 130 km/h juures* 224 km 330 km Hinnanguline maanteesõiduulatus 110 km/h juures* – kuni 430 km Üldandmed Pikkus 4 350 mm 4 350 mm Laius 1 810 mm 1 810 mm Kõrgus 1 550 mm 1 550 mm Mass (sõltuvalt mudelist ja varustusest) 1789–1937 kg 1789–1937 kg Teljevahe 2 690 mm 2 690 mm Pagasiruumi maht (VDA) 437 L 437 L

*Aku ja sõiduulatuse andmed on hinnangulised ning sõltuvad homologatsioonist.







Targem ja enesekindlam

Uus disain on puhtam ja jõulisem, selgelt tuulejoonelisem. Aga rohkem kui välimus loeb see, mis on kapoti all ja istme taga. Nissan on lisanud hulgaliselt juhiabisüsteeme, mis aitavad nii linnas manööverdada kui ka maanteel püsida sõidurajal – ehk just neid väikseid asju, mis autosõidu mugavaks teevad.

Tootmine algab juba enne 2025 aasta lõppu, esimesed autod jõuavad klientideni 2026. aasta kevadel. Autosid hakatakse tootma UK-s tehases, millest 20% toimib taastuvenergial.

Eestis ametliku hinda avaldatud ei ole kuid. Arvestades USA hindu, võib jääda lootma, et Eestiski jääb hind alla 40 000 euro.



Videoseeriat Leafi kohta saad vaatat YOUTUBES.

Rohkem infot Nissani kodulehel