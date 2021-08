Tundub tuttav? Xiaomi hakkas müüma robotkoera

Lisaks uutele telefonide tippmudelitele on Hiina tootja Xiaomi tegev ka robootikas. Äsja välja tulnud Cyberdog tahab hinnad selles väga kitsas nišis alla lüüa, robotkoera välimus aga on vägagi tuttav.

Alles üleeile välja tulnud Cyberdog maksab "vaid" ca 1315 eurot, kuid siin on mitu aga.

Aga esiteks tuleb neid robotkoeri välja vaid väga piiratud koguses, 1000 tükki.

Aga teiseks on see suunatud Xiaomi fännidele. Mida see piirang tähendab, selgub vist millalgi hiljem.

Aga kolmandaks pole täpselt teada, mida selle hinna eest saab.

Xiaomi mainib, et avatud lähtekoodiga robotit saab igaüks ise täiendada. On see vaid raud ja natuke tarkvara? Mitte nagu Boston Dynamicsi iseseivalt tegutsev Spot, mis aga paraku maksab röögatu hinna - 74 500 dollarit?

Neljajalgne robotsõber CyberDog on mõeldud Xiaomi fännidele iseseisvaks arendamiseks ja koostööks. "Karbist väljas" koer oskavat siiski midagi juba ise teha, nagu näiteks omanikule järgneda ja tema lihtsamaid käsklusi täita (istu, kõrval jne). Lisaks pidi robot oskama hüpata ja tagurpidi saltot teha, jaksab kanda kuni 3 kg raskust koormat ja jookseb kiirusega kuni 3,2 m/s (11,5 km/h).

Roboti juhtimise tuumaks on Nvidia Jetson Xavier AI platvorm ja anduriteks kaamerad (sh kalasilm, Inteli sügavussensor jne), radarid, GPS jm. Robot suudab takistustega keskkonnas poolautomaatselt ringi liikuda.

Nvidia riistvaraplatvorm on ülivõimas ja mõeldudki just sellistesse seadmetesse, kus vaja ülikiirelt väga palju infot töödelda. Jetson Xavier AI sisaldab näiteks 384 CUDA protsessorituuma ja muid protsessoreid jäsemete juhtimiseks, masinõppeks ja tehisintellekti oskuste arendamiseks.