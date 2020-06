Boston Dynamicsi robotkoer Spot jõudis müügile

Hiljuti võis Singapuri parkides näha Boston Dynamicsi robotkoera Spot, mille oli linnavalitsus rentinud inimestele eriolukorra distantseerumisreegleid meelde tuletama. Nüüd saab USA-s seda robotit ka osta 74 500 dollari eest. Muu maailma jaoks aga on endiselt ainus võimalus masinat rentida.

Spot Explorerit võib kasutada meelelahutuses, tööstuses, valvekoerana või kus iganes, kus sellest kasu võib olla. Ainult pahategusid ei või masinaga teha. Komplektis on tööks valmis robotkoer, kaasa saab ka API, mille abiga robotkoerale ülesandeid anda ja oma tarkvaraga ühilduma panna.



Masin suudab liikuda rasketel maastikel ja tehiskeskkondades, vältides takistusi. Spot´i saab juhtida, aga see suudab ka iseseisvalt ülesandeid täita etteantud kohta liikudes. Robot kaalub 32 kg, seega jaksab vajadusel selle ka üles või püsti tõsta.

605 Wh aku peab liikudes vastu kuni 90 minutit. Täislaadimiseks kulub 120 minutit, lisa-aku maksab 4620 dollarit. Komplektis on juba kaks akut kaasas.

Ühendusvõimalusi on mitu: WiFi (2,4 Ghz, standardid b/g/n) ja Gigabit Ethernet.

Maastikku suudab masin oma andurite ja radaritega jälgida ümberringi kuni nelja meetri raadiuses.

Liikumiskiirus pole kuigi suur, sest tegemist on siiski mehaanilise neljajalgsega, mis peab edasiliikumiseks tervet hulka ajameid sünkroonselt liigutama. 1,6 m/s on selline suhteliselt aeglane kulgemine, aga sellega ei ole ka ohtu, et suurtel kiirustel 32 kg rauda kuhugi otsa jookseks, mida tarkvara üritab muidugi maksimaalselt vältida.

Robotkoer jaksab kaasa võtta kuni 14 kg raskuse koorma, mida igasugusel maastikul edasi kanda.

Juurde saab osta ka SPOT CAM´i, mis on panoraamne värvikaameraga kommunikatsioonimoodul koera ümbritsevaga suhtlemiseks. Hind on sellel üle 21 000 dollari.

Kuigi justkui igaüks saab endale robotkoera osta, pole see mõeldud kodus "lemmikloomana" kasutamiseks, vaid toodetud ikkagi treenitud professinaalidele tööülesannete täitmiseks. Tavakasutajal poleks suurt midagi masinaga teha peale vähese lõbustamise kalli raha eest, profid saavad aga ärikasutuseks Pythonis programmeeerida erinevaid liidestusi ja rakendusi, mida masinal tööle panna. API hoolitseb selle eest, et suur osa tüüpilisi manöövreid on kasutatavad juba kohe, nii-öelda karbist väljas.

Huvitav lugemine on ka Boston Dynamicsi kasutusjuhend, kus õpetatakse, mida teha ja mida mitte teha oma uue metalse neljajalgse sõbraga.

