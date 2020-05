VIDEO: farmitöölistest põud? Robotkoerad aitavad

Kõikjal maailmas on piiride kinnimineku järel tekkinud põud võõrtöölistest, mis tõstatab taas küsimuse, kas näiteks farmitööd oleks võimalik kuidagi robotiseerida?

Just õigel hetkel on Rocos ilmutanud video juba aastaid Boston Dynamicsis arendatud robotkoerast, mis suudab edukalt ka paljusid talutöid teha.

Üks esimesi ameteid, kus peaks endale peagi uue töö otsima, on karjakoerad. Robotkoer saab karjatamisega tulevikus ilmselt hakkama ja samas liiguvad ka kõik vajalikud andmed taluniku infosüsteemi, nii et ta saab jälgida nii loomade liikumist kui karjamaa olukorda online´ist.

Videost ei selgu, kas neid võiks kasutada ka maasikakorjamisel, kuid mingis viinamarja kiivi-istanduses käivad nad ringi, LIDARid ja radarid ümbrust skaneerimas.

Uus-Meremaa farm tarkvarafirma Rocos andis just mõni päev tagasi teada, et nad alustasid koostööd Boston Dynamicsi robotifirmaga, et katsetada robotkoeri lammaste karjatamisel. Niisiis - peagi kohtub küberpunk traditsioonilise farmieluga.

Vaata futuristlikku videot siit: