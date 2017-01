Testis väike, keskmine ja suur Xtorm – kiirlaadimisega akupangad

Kui augusti sumedatel päevadel ja õhtutel testisime Hollandi tootja Xtorm värsket päikesepaneeliga akupanka, siis nüüd saabus meie testimislaborisse komplekt Euroopa tootja uusi mahukaid akusid – Xtorm Travel 6700 mAh, Xtorm Explorer 10 000 mAh ja Xtorm Discover 17 000 mAh. Proovisime, kui kiirelt kiirlaadija laeb ja kui mitu korda.

Xtorm on rohkelt rõhku pannud disainile ja nii ka seekord oli uus akupankade seeria pakendatud stiilselt suurtesse karpidesse. Akupangad ise on ka stiilsed – kergelt sametise-kummise kattega ja kui esmapilgul ei paistagi olevat laetuse indikaatorlampe, siis tegelikult need ikkagi on – nelja sektorisse on paigutatud neli LED-i ümber sisselülitusnupu, nii et selle kaudu on näha, kas aku on täis, kolmveerand-täis, pooltäis või veerandtäis.

Küljelasuvasse õnarusse on mahutatud microUSB kaabel – see on alati kaasas ja ei kao kuhugi ära. Kaablit hoiab kere küljes kinni magnet.

Xtorm Travel 6700 - 45 €

Kõige väiksem akupank on samasugune, nagu suured selle erinevusega, et mõõtmed on vähemad ja kaasasolev kaabel on sinine ja lühem. Otsas on kaks USB pesa – tavaline ning kiirlaadijaga. Quick Charge 3.0 laadija aitab oma mobiilse seadme kiiresti täis saada, kui seade seda laadimisviisi toetab, samal ajal võib teisest USB pesast laadida mõnda teist seadet tavalise, mittekiire tehnoloogia abiga.

Komplektis on veel üks microUSB kaabel. Kui kasutad Type C tüüpi pesaga mobiili, siis pead ise oma kaabli juurde hankima.

Karbikaanel lubatakse, et väike reisiaku laeb keskmise mobiili täis kolm korda. Meil on kasutada Sony Xperia XZ 2900 mAh akuga ning Honor 8 - 3000 mAh akuga. Mõlemad toetavad kiirlaadimist (Honor 8 puhul lubatakse 47% täislaetust 30 minutiga originaallaadija taga).

Kõigepealt – kõigi kolme akupangaga oli laadimiskiirus kiirlaadimispesast umbes 1% minutis. See tähendab, et poole tunniga sai umbes 30% täis. Kokku kulus kiirlaadijast aku täitmiseks ligi poolteist tundi.

Travel 6700 akupangaga sai laetud esimesel korral Sony Xperia XZ ja Honor 8 60% pealt täis, teisel korral jätkus särtsu veel Honor 8 40% pealt täislaadimiseks ja Xperia XZ 60% - 88% peale viimiseks. Seega oli tulemuseks 1,7 korda 2900-3000 mAh telefoni akulaadimist.

Xtorm Explorer 10 000 - 65 €

Keskmise suurusega akupank sisaldab samuti küljeõnaruse sisse peidetud microUSB kaablit ja kaanel lubatakse, et keskmise telefoni laeb täis 5 korda.

Kordame testi samade mobiilidega. Kolmel päeval saab laadimiskordi ümberarvestatult 2,8 korda.

Nii nagu teised kaks akupanka, on ka see lennujaamakindel ehk selle akuga peaks lubatama probleemideta ka lennukisalongi ja läbi turvakontrolli.

Xtorm Discover 17 000 - 85 €

Kõige suurem akupank lubab laadida USB Type C ühendusega sülearvuteid. Kahjuks ühtki testida ei saanud, aga proovitest tuli teha siis nendesamade telefonidega. Karbi ja sisu vahel oli üks vasturääkivus: kui karbikaanel lubati, et telefoni saab 8x täis, siis sisus oli kirjas, et 7 korda. Tegelik elu annab tavaliselt väiksemad tulemused.

17 000 mAh aku laadis Honor 8 telefoni tavalisest USB-pesast täis 2,5 tunniga. Sony Xperia XZ oli esimeses laadimistsüklis kiirlaadimispesas ja laadis, nagu enne öeldud, keskmiselt kiirusega 1% minutis. 30 minutiga oli 30% akut täis.

Kahe telefoni laadimine mõlemast pesast korraga vähendab aku laetust neljandiku võrra ehk üks indikaatorisektor lüliti ümber kustub.

Kokku sai mõlemat telefoni laadida kolmel päeval. Kui protsendid kogumahtuvuseks ümber arvutada, siis lausa lubatud 8 korda ei tule. Hoopis 5,7 korda tuleb.

Sel akupangal on kaasas ka üks USB Type C kaabel, sest akupank ise (miskipärast) laeb end ka üle USB Type C otsa. Küljel asuvas õnaruses aga asub tavaline microUSB kaablijupp magnetiga oma pesas kinni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Xtormi akupankade sari on mugav ja hästi disainitud, kuigi natuke võiks nuriseda lubatust vähema mobiilide laadimise kordade ja hinna üle. Samas polnud kuskil kirjas, kui suure akuga neid laadimise kordade arvusid oli arvutatud. Lihtne matemaatiline tehe näitab, et etalon-mobiil võis olla 2000 mAh akuga, selle võib ehk tõesti kaanel olevaid kordi täis laadida.