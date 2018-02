VIDEO: Yandexi isejuhtiv auto uhas läbi lumise Moskva

See lugu kuulub rubriiki "Võimalik ka Venemaal" ja seekord ei õienda pesapallikurikatega vihased juhid omavahel arveid või ei tehta muid imetrikke, nagu oleme harjunud Vene liikluses nägema. Sõidab hoopis Vene "Google´i" ehk Yandexi isejuhtiv auto. Kui ameeriklased katsetavad oma masinaid California päikeses siledatel ja laiadel asfalt-teedel, siis peavad Yandexi insenerid rühkima oma testmasinaga läbi lume, pori, aukude ja tihkelt täis pargitud tänavate.

Kahjuks pole isejuhtivat süsteemi peale pandud mõnele kohaliku autotööstuse toodangule, vaid võetud kindla peale minnes Toyota. Yandexi projekt kannab tegelikult nime Yandex.Taxi ja eesmärk on luua selle abil rasketesse Vene liiklusoludesse sobiv isejuhtiv takso. Firmasse on investeerinud 225 miljonit dollarit ka Uber, mis moodustas Yandexiga ühise ettevõtte.

Raskeid olusid on Moskvas küllalt, neist kõige keerulisem sensorite ja kaameratuvastuse jaoks on tihe lumesadu. Teekattemärgistust ei näe, ka muu nähtavus on "valge müraga" blokeeritud ning lisaks pidurdusteekond pikem ja paigaltvõtt raskendatud.

Tühjal sirgel teel pole veel midagi väga keerulist:

Küll aga läheb raskeks Moskva tüüpilises äärelinnas kitsastel tänavatel, mille korrusmajaelanikud on korralikult täis parkinud. Autot ehmatavad masinate vahelt välja kargavad inimesed, kes rahumeeli sõiduteel jalutavad.

Yandex.Taxi ei plaani ise sõidukeid ehitama hakata, ka tarkvara osa ning lidarisüsteemid on neil hangitud teistelt ettevõtetelt. Näiteks kasutatakse autos Nividia juhtarvutit.

Veidi närvesööv video lumetestist asub allpool: