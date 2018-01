Kommiraha võetakse ära: Youtube ei maksa 20. veebruarist enam liiga väikestele kanalitele

Need, kes on lootnud oma Youtube´i kanalist kiirelt raha saama hakata, peavad sellised mõtted mõneks ajaks edasi lükkama ja need, kes on juba oma väikese kanalikesega Youtube´i omaniku Google´i käest mõned korrad aastas kommiraha saanud reklaamide eest, mida nende videote juures näidatakse, peavad ka mõneks ajaks suur puhtaks pühkima seni, kuni suuremaks kasvavad. 20. veebruarist rakenduvad juutuuberitele uued reeglid, mille minimaalne lävi rahateenimiseks on tõstetud oluliselt kõrgemale.

2017. aastal märkasid juba paljud, et nende tulud YouTube Partner Program´ist tõmbusid kokku. 2018. aastal võib see raha aga paljude jaoks hoopis nulli tõmbuda, kuna Youtube on otsustanud teha suurpuhastuse ja mitte tüüdata inimesi enam liiga halbade videotega. Kuna liiga paljud tahavad hakata juutuuberiteks ja isegi väike raha tundub neid ergutavat, siis alates 20. veebruarist enam mitte.

Niisiis, halvad esinejad eraldatakse neist, kes on populaarsed ja vaadatavad, viimastele makstakse stabiilsemalt ja rohkem, esimestele mitte midagi.

Aprillis 2017 tõsteti raha teenimise läveks, milleni jõudnutele hakati nende Youtube´i videote juures näidatavate reklaamide eest raha maksma, 10 000 kanali videote vaatamist (läbi aegade). Seda oli liiga vähe.

Eesti kanalitel on raskem

Nüüd on läveks 4000 tundi vaatamisaega viimase 12 kuu jooksul (seda saab igaüks oma kanali Analyticsist vaadata) ja 1000 "subskraiberit". 4000 tundi pole paljude hobivideokanalite omanikele suur probleem, kui arhiivi on juba midagi kogunenud, 1000 jälgijat saada on aga eestikeelse sisu pakkujatele juba paras väljakutse. Inglise keeles üle maailma auditooriumi püüdvatele juutuuberitele on ka see teine barjäär muidugi lihtsamini ületatav.

20. veebruaril 2018 antakse kõigile aega 30 päeva need kaks künnist saavutada. Kui 1000 jälgijat kokku ja 4000 vaatamist jooksva aasta jooksul täis ei tule, peab reklaamirahade programmist loobuma ja enam tulu Youtube´ist ei saa.

99% teenisid alla 100 dollari aastas niikuinii

Google´i statistika järgi teenisid 99% praegu künnisest allapoole jäävatest kanalitest aastas alla 100 dollari niikuinii, viimasel kuul teenisid 90% neist vähem kui 2,5 dollarit. Teenitud raha viimane jääk kantakse AdSense´i kontole üle.

Kuid ka nõuetele vastav kanal võib kõigest ilma jääda, kui ei vasta neile reeglitele: