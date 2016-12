Amazon Go - see on Amazoni ulmeline nägemus "päris" poest

Amazon Go on kui möödunud sajandi kommunisti märg unenägu, kuid 2017. aastal see juhtubki - kauplus, kuhu astud sisse, võtad, mida hing ihaldab ning jalutad välja. Ei kassiiri, ei turvameest, ei ühtki küsimust. Isegi mitte iseteeninduskassat. See on Amazoni uus "päris" pood, milles tehakse ostud mobiiliäpiga ja tehisintellekti valvsa pilgu all.

Maailma suurim veebipood ei kavatse järgmisel aastal meid üllatada drooniga paki ukse taha toomisega, vaid hoopis teisel moel. Seatlle´is avatakse pood, mis on nagu "päris" - seal on riiulid kaubaga, võid sisse jalutada ja valida sobivad tooted ning need kotti pista. Sisse astudes valideeritakse sind kas biomeetriliselt (tuntakse nägu ära) või mobiili kaudu. Jalutad nagu läbi metrooväravate ja isik on tuvastatud. Tehniline lahendus on loodud Amazon Go tasuta mobiiliäpi baasil, mida toetab iseõppiv kauplusetarkvara, hulk sensoreid ja näotuvastus. Kaupadel on küljes raadioidentifikaatorid ning kaamerad jälgivad, millal kaup letist võetakse (või sinna tagasi pannakse).

Poes aga võib tavashoppajal esialgu hakata imelik - mis lahti? Inimesed jalutavad riiulite vahel ja ajavad kaupa ma isiklikesse õla- ja seljakottidesse! Kuid kõik on seaduslik. Iga toote võtmine on fikseeritud. Niipea, kui aga poe ukse vahelt läbi jalutad ja tänavale tagasi jõuad, on sinu virtuaalne rahakott tühjenenud just selles summas, kui palju asju sa poes endale kotti toppisid. Ei kassiiri, ei turvameest. Ka iseteeninduskassas vöötkoodidega jamamine jääb ära.

Selline on Amazoni ettekujutus tulevikupoest, mis juba järgmsie aasta alguses avatakse. Neile, kes tahavad suhelda ja müüjat küsimustega kiusata, on retropoode veel järgmisel aastal küllaga. Need aga, kes ei taha mingeid lisategevusi, vaid lihtsalt vajaliku kaasa krabada, neile on uus Amazoni pood sobilik. Eriti veel sellepärast, et seal puuduvad igasugused järjekorrad. Jalutad sisse, jalutad välja, ei suhtle sõnagi ja saad oma ostud tehtud.

Introvertsetele põhjamaalastele kõlab see kui ideaalne kauplus.