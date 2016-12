2017. aasta ennustus: asjad, mis võivad tulla meie ellu

2016. aasta lõppemise eelõhtul on hea vaadata tagasi, kuid veel põnevam on heita pilk edasi - tulevasse aastasse. 2017. aasta ennustus on kokku pandud AM-i huvitavamatest leidudest, mille jaoks tundus sel aastal veel turg toorevõitu, kuid mis võivad järgmisel aastal nö lendu minna.

Miniprojektorid

Projektorid tundusid seni veel liiga kallid ja liiga suured, seega ei tahetud neid väga hästi kodudesse osta ja ka sõbra juurde kaasavõtmiseks on need kastid ikka päris rasked ja kohmakad. Kuid olukord on meie teadmata vaikselt muutunud. Tulnud on suur hulk pisikesi ja odavaid pildi seinale näitajaid, mida saab väga lihtsalt kaasa võtta ja mis ei põleta rahakotti kuigi suurt auku. Siin on mõned odavad saadaval.

Taskukohased 3D printerid ja skännerid

Ka 3D printeritest ei pea enam keskmine perekonnapea mööda vaatama kui kallitest ja keerulistest seadeldistest. Need on nüüd sama odavad, kui olid kunagi tavalised tindiprinterid. Ja peaaegu sama lihtsad ka. Alla paarisaja euro maksev Anet A8 on nii soodne osalt sellepärast, et komplekt tuleb nagu konstruktor ise kokku panna, samas jääb kogu seadme ehitus niivõrd lihtsaks, et selle parandamise ja häälestamisega saab ise hakkama. Välja trükitakse 220 x 220 x 240 mm suuruseid detaile, juurde tuleb osta toormaterjal, mille rull maksab 20-30 eurot. Ja kui vaja teha koopiaid olemasolevatest esemetest, aitab sajaeurone 3D laserskänner. Seegi pole enam ulme. Mingi oluline vidin läks katki - skänni sisse ja prindi uus välja.

Arvuti 21. sajandi lastele - las panevad ise kokku

21. sajandil võiks järeltulev põlvkond osata ise juba arvuteid ja roboteid kokku panna - kingi neile tavalise LEGO või pusle asemel kokkupandav arvuti. Või kokkupandav robot.

Kokkupandav taskudroon

Jätkame veel väikeste kaasaskantavate ja kokkupandavate asjadega - seekord ei räägi aga neist odavatest paarikümne-eurostest mänguasjadest, mille juhtimisega saavad vähesed hakkama, sest odavatel lennumasinatel puudub tavaliselt güroskoop ja stabilisaatorid. See taskusse mahtuv ja paksu mobiili suuruseks kokku pakitav droon aga on odava hinna juures nagu suured droonid - võib püsida õhus paigal ja lennata stabiilselt. Pulti pole, juhtida saab mobiiliga ning lennukogemust pole vaja. Lisaks niisama mängimisele ja saltode tegemisele saab mobiilist vaadata pardakaamera pilti ning teha näiteks õhust selfie´sid, mis jätavad mulje, nagu oleks sul olemas mõni kallis korralik droon. Vaata lähemalt siit. Siin on ka üks idufirma, mis kogub raha veel ühe kokkupandava mobiilse selfie-drooni jaoks.

2017. aasta ennustus: vahetad valgustuse välja nutipirnide vastu

Nutikad LED-id pole mingi kauge tulevikutehnoloogia, neid on juba aastaid olnud võimalik poest osta. Selleks, et koduvalgustus oleks tulevikukindel, hangi värve muutev WiFi toega LED-pirn, mis on ühilduv Amazon Echoga, et saaksid kas kohe või kaugemas tulevikus oma valgustust ka häälkäsklustega juhtida.

Harupesad lähevad üle USB-le

Kindlasti oled märganud, et toas on tavaliselt harupesad täis erinevaid toiteadaptereid - tahvlitele, mobiilidele, nutikelladele jne. Kõik teevad 230 volti viieks voldiks, mis läheb edasi seadme USB-laadimispessa. Seega on 230-voldised harupesad mittevajalikud, koduses majapidamises peaks olema mõni USB-harupesadega seade, näiteks selline. Hoiab oluliselt nii energiat kui ka juhtmeid-adaptereid kokku.

2017. aasta ennustus toimetuselt on siis selline - kui tahaksid veel midagi lisada, mida 2017. aastal ostaksime, kirjuta Facebooki kommentaaridesse.