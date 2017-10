Sukeldume esoteerikamaailma: teeme ise õnnekivide lihvimise masina!

Rubriigis „Tee ise“ on olnud juba pikalt pahaendeline vaikus, mille jooksul on hulk valmis kraami Hiina e-poodidest kokku ostetud ja isetegemisele selle võrra vähem ruumi jäänud. Nüüd aga ühendame kaks, isegi kolm head asja – ülitulusa esoteeriliste esemete äri, Hiina vidinate tellimise ning vana hea jootekolvi ja saega käsitöö osa ning teeme näiteks esoteerikamaailma õnnekivide lihvimise masina ;). Või olgu need kivid siis mõeldud eheteks, turule või endale õnne tooma.

Nüüd siis kõigest lähemalt. Teatavasti saab kõvasid kive ja kristalle lihvida selleks spetsiaalselt ehitatud masinas, mis on kallis. Masin ise aga on lihtne: mingi ajam ajab ringi lihvimistrumlit ja kui õnnekivid sisse pandud, siis pole muud, kui jätta see trummel koos kividega mõneks päevaks veerema.

Kuidas valmistada poleermasina trumlile masin

Esiteks, esoteerilise või tööstusliku, kuidas keegi soovib, trumli saab soetada Rasmussen.ee veebipoest.

Trumli juures on oluline lainjas sisu, mis kivisid pööritab ja neid igast küljest lihvima paneb. Lihvivad spetsiaalsed graanulid, mis koos kividega trumlisse lähevad.

Teiseks, lõigake 12 mm paksusest vineerist plaadid suurusega 12 cm x 22 cm ja 12 cm x 35 cm. Liimige kokku ja viimistlege.

Ülemisele ehk väiksemale plaadile märkige ja puurige 3 mm augud klambreid kinni hoidvatele kruvidele. Augud moodustavad risküliku mõõtmetega 4 cm x 18,5 cm. Äärest, mis asetseb alumise plaadi kohal, on aukude kaugus 15 mm.

Neljandaks, laagreid kinni hoidvad klambrid on valmistatud K-Rauta poest ostetud klambritest. Klamber enne ümbertegemist on selline:

Klamrbi siseläbimõõt on 22 mm ja neid on tarvis 4 tk. Laagri, mida nad toetavad, välisläbimõõt on 22 mm, siseläbimõõt 8 mm ja paksus 7 mm.

Eemaldage klambrilt tüübli osa.

Viiendaks. Võllid on valmisatud M8 keermelatist pikkusega 22 cm ja 24 cm. Võllidel on termokahanev rüüs pikkusega umbes 16 cm.

Kuuendaks, kuna rüüs on libe, tuleb peale venitada kummivoolik. Koos rüüsiga on võlli läbimõõt 10 mm.

Voolik õnnestus osta Rae poest.

Seitsmendaks. Võll saab kokku pandud koos mutrite ja laagritega ja kruvitud plaadi külge:

Üheksandaks - elektriajam koosneb klambrist siseläbimõõduga 28 mm, mootorist reduktoriga ja muhvist.

Mootori koos reduktoriga saab Robolabori e poest. Toiteplokk peab olema 12 V ja vähemalt 0,6 A, ostetud siit.

Ainus detail, mis võib tekitada raskusi, on muhv pikkusega 30 mm ja augud läbimõõduga 4 mm ja 8 mm. Tuleb leida tuttav treial.

Kümnendaks monteerime ajami plaadile. Klamber on seibidega tõstetud 6 mm kõrgusele. Parim viis kinnitamiseks on kõigepealt kinni kruvida muhv, siis on näha, kuhu kinnitada klamber.

Tehtud.

Rõõmsat lihvimist! Tulemuseks võib olla ilus ehtematerjal.