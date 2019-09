iPhone 11 tuli täna öösel Eestis müügile

Uut iPhone´i ei pea terveks ööks ukse taha telgiga ootama tulema, selle saab juba südaööl kätte. Neljapäeval kell 24.00 vastu reedet toimus uute iPhone 11 telefonimudelite ametlik esmaesitlus paralleelselt Solarise iDeali salongis ning Rocca al Mare Euronicsis. Esimesed Apple’i järgmise põlvkonna nutitelefonid võtsid karbist välja laulja Liina Ariadne Pedanik, youtuber Martti Hallik, räppar Metsakutsu ning stilist Ženja Fokin.

„Öösel poodidesse tulnud fännid ja ettetellimiste arv tõestavad, et huvi Apple’i toodete vastu on aasta-aastalt kasvanud. Müügistatistika põhjal on eestlaste hulgas eelistatuim mudel 256 GB mälumahuga iPhone 11 Pro Max ning uus tumeroheline värvitoon. Peaaegu sama populaarne on ka tumehall,” lausus iDeali turundusjuht Anna Klimovitš.

Klimovitši kinnitusel eelistavad kasutajad suurema mälumahuga telefone. Apple’i eelmüügi statistika põhjal ostetakse enim 256 GB mälumahuga mudeleid.

Solarise iDeali salongis tegi unboxing’uga algust laulja Liina Ariadne Pedanik, kes valis endale iPhone 11 Pro Max 64 GB.

„Oluliseks põhjuseks iPhone 11 Pro Maxi valikul oli aku kestvus, Face ID näotuvastus, mida mu praegusel iPhone 8 mudelil ei ole ning kolme kaameraga süsteem, mis avab mitmeid võimalusi. Armastan Apple’i ökosüsteemi ja võimalusi erinevate seadmete ühendamiseks. Nende tooted on kvaliteetsed ning imeilusa disainiga,“ põhjendas Ariadne, miks ta on pikaaegne Apple’i fänn.



Ka Euronicsis olid öösel sabad. Foto: Tanel Meos

iPhone 11: olulisemad uuendused

iPhone 11 telefonimudelite ametlik esmaesitlus toimus 10. septembril Californias. Nüüd on need need jõudnud ka siia, Eestisse.

Telefonidel on uue põlvkonna A13 Bionic protsessor, mis tähendab suurenenud jõudlust ja teravamat graafikat ning võimaldab mängida arvutimänge või vaadata filme maksimaalse kõrglahutusega. Protsessor tagab ka oluliselt parema aku kestvuse.

Uue iPhone’i puhul on fookuses kaamerauuendused. Põhiobjektiivile lisandub lainurkobjektiiv, kasutajatel on võimalus nautida täiendatud fotorežiime (Portrait, Studio, Night Photography). Lisaks kõigele on kaameral filmimise võimekus 4K resolutsiooniga ning seda ka Slow Motion režiimis.

Nii iPhone Pro kui ka iPhone Pro Max mudelil on kolm kaamerat. Põhiobjektiivile lisandub veel ultralainurk ning telefoto kaamera, mis võimaldab optiliselt 2-kordselt sisse suumida, välja aga 0.5-kordselt.

Face ID tehnoloogiat on veelgi täiendatud ehk Apple’i näotuvastus töötab nüüd rohkemate nurkade alt. Kahe versiooni vahel on ka väikesed erinevused: iPhone 11 nutitelefonil on 6,1-tolline Liquid Retina HD ekraan, aga Pro seerial Super Retina XDR ekraan. iPhone 11 Pro ekraanisuurus on 5,8 tolli, iPhone 11 Pro Maxil on aga sama näitaja 6,5 tolli.

Erinev on iPhone 11 ja iPhone 11 Pro värvivalik. iPhone 11 ostjad võivad valida kuue värvi vahel: must, valge, roheline, lilla, kollane ning erimudelina ka punane. iPhone 11 Pro ja iPhone 11 Pro Max on saadaval neljas toonis: hõbedane, kuldne, roheline ning legendaarne tumehall (Space Gray).