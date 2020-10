Apple´i uus telefonipõlvkond tuli just välja: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max

Apple küll ütleb, et iPhone 12 ja iPhone 12 mini pakuvad kaunist uut disaini, kuid selles on ka midagi üsna tuttavat. Kuid viimastest telefonidest teistmoodi on kandiliste servadega disain tõesti. Protsessoriks on uus A14 Bionic, täiustatud on kahe kaameraga süsteemi ning Super Retina XDR ekraani. Magsafe on tagakaanel olev juhtmeta laadimise süsteem, mille külge saab magnetiga kinnitada ka hulka lisavidinaid.

Kõik uued telefonid on 5G toega. Pressiteate põhjal on uutel telefonidel kõige rohkem 5G erinevaid sagedusi, mida seade toetab. Madalamatest suurema levialaga sagedusribadest maapiirkondade jaoks millimeeterlaineteni välja metropolide südames. See viimane tagab andmesideühenduse kuni 4 Gbit/s neis riikides, kus selline võrk on saadaval.

Uus Apple´i enda disainitud A14 Bionic protsessor on 16 tuumaga ja 80 protsenti kiirem - toorest arvutusvõimsust 11 triljonit tehet sekundis.

iPhone 12 on 6,1-tollise ekraaniga, mini 5,4-tollisega. Keraamiline ekraanikate tagab senisest neli korda parema tugevuse. Korpused on veekindlad, IP68 standardile vastavad ning peavad vastu kuni 6 meetri sügavuses vees kuni 30 minutit.

Tagaküljel on uus kiirem ülilainurk- ja lainurk-kaamera, mis toetavad Dolby Visioni.

Keskkonnasäästu nimel on kõigi telefonide karpidest eemaldatud toiteadapter ja kõrvaklapid, mis teeb pakendi ka oluliselt väiksemaks. Kui adapterit varasemast ajast pole, tuleb see juurde osta. Sama on kõrvaklapidega. Kaasas on vaid USB-C Lightning kaabel.

iPhone 12 ja iPhone 12 mini tulevad 64 GB, 128 GB ja 256 GB välmäluga ning sinise, rohelise, musta, valge või punase korpusega, hinnad orienteeruvalt 680 ja 600 eurot.

iPhone 12 Pro pakub veel LIDARit realistlikumate tehisreaalsuse kujutiste tegemiseks, kaamerad on paremini kohandatud hämaras pildistamiseks (iPhone 12 Max on veelgi parema valgustundlikkusega).

iPhone 12 Pro on 6,1-tollise (2532 x1170), Pro 6,7-tollise (2778 x 1284) Super Retina XDR ekraaniga. Korpus on roostevabast terasest, vastab samuti IP68 veekindlustasemele ning ekraanikaitse on 4x tugevam keraamiline kate. 5G on kõige enamate sagedustega, protsessoriks A14 Bionic, Pro Max pakub veel parema valgustundlikkusega kaamerat ja teleobjektiivi 2,5x optilise suurenduse ja optilise pildistabilisaatoriga. Lisandunud on mitmeid AI toel intelligentseid pildirežiime. Mõlemal on lainurk, ülilainurk ja telefoto, viimase puhul Pro pakub 52 mm objektiivi ja Pro Max 65 mm objektiivi. Videot salvestavad kuni 4K resolutsiooniga, HDR videot Dolby Visioni värvidega kuni 60 k/s. Kõik kaamerasensorid taga on 12 MP.

iPhone 12 Pro orienteeruv hind saab olema 850 eurot, Pro Maxi hind 935 eurot.