IT juht: läksin isegi petukirja õnge

Enamik ettevõtteid teab praegusel ajal, et küberhügieen on oluline. Töötajatele tehakse koolitusi, saadetakse juhendeid ja jagatakse soovitusi, kuidas pettusi ära tunda. Ometi näitab reaalsus, et teadmistest üksi ei piisa.
“Küberkurjategijad muutuvad järjest osavamaks ning petukirjad järjest veenvamaks. Seetõttu on üha rohkem ettevõtteid jõudnud arusaamisele, et küberturvalisust ei saa õpetada ainult slaidiesitluste ja loengutega,” räägib küberturvalisuse ekspert ja küberhügeeni koolitamise platvormi Phishbite kaasasutaja Urmo Keskel.
„Rattaga sõitma ei
õpi raamatut lugedes ja ujuma ei õpi loengusaalis. Sama kehtib ka küberhügieeni
kohta. Teadmine on vajalik, aga päris oskus tekib alles siis, kui inimene
puutub olukorraga ise kokku ja peab tegema otsuse,“ lisab ta.
Miks ühest koolitusest ei
piisa?
Paljud organisatsioonid
korraldavad kord aastas küberhügieeni parandamiseks küll koolituse või kaks
ning eeldavad seejärel, et töötajad oskavad aasta läbi pettusi vältida.
Praktika näitab aga midagi
muud. „Militaarmaailmas moodustavad õppused ja praktilised harjutused suure osa
väljaõppest. Keegi ei eelda, et sõdur õpib kriitilises olukorras tegutsema
ainult käsiraamatut lugedes. Ka küberturvalisuses on oluline harjutada päris
olukordi turvalises keskkonnas,“ selgitab Keskel.
Just selleks kasutab
Phishbite simuleeritud õngitsusrünnakuid, mis matkivad päriselus levivaid
petukirju. Töötajad saavad kogeda, kui veenvad tänapäevased pettused tegelikult
on, ning õppida eksimustest olukorras, kus ettevõttele kahju ei sünni.
Phishbite'i andmed
näitavad, et isegi pikemaajaliselt koolitatud organisatsioonides eksib teenuse
kasutamise jooksul vähemalt korra 59% töötajatest. See number võib esmapilgul
tunduda kõrge, kuid tegelikult näitab see midagi olulist: eksimine on inimlik ja
puudutab peaaegu kõiki.
„Küsimus ei ole selles, kas
keegi eksib. Küsimus on selles, kas inimene teeb selle vea päris petturi või
kontrollitud harjutuse käigus,“ ütleb Keskel.
Läbipaistvus aitab riske
juhtida
Lisaks teadlikkuse
kasvatamisele annab regulaarne testimine ettevõtetele võimaluse mõõta oma
tegelikku valmisolekut. Tihti eeldatakse, et töötajad oskavad petukirju hästi
ära tunda, kuid alles pikemaajaline harjutamine ja erinevate stsenaariumite
läbimängimine näitab, millised mustrid inimesi eksitavad. Üksik simulatsioon ei
anna täielikku pilti, kuid järjepidev testimine aitab mõista riske, jälgida
arengut ning suunata koolitusi sinna, kus neist on kõige rohkem kasu.
Phishbite'i keskmiste
tulemuste järgi langeb eksimuste määr pärast järjepidevat koolitamist ja
testimist märkimisväärselt. Kõige olulisem muutus ei ole aga ainult
statistikas, vaid töötajate käitumises.
Inimesed hakkavad rohkem
tähele panema saatja aadresse, kontrollima linke ja küsima üle ka siis, kui
kiri tundub esmapilgul usaldusväärne.
Barrus: teadlikkus on
märgatavalt kasvanud
Puidutööstusettevõtte
Barrus IT juht Vaido Otsar ütleb, et ettevõttes olid küberhügieeni koolitused
olemas ka enne Phishbite'i kasutuselevõttu, kuid praktiline lähenemine tõi
täiesti uue taseme.
„Meil olid enne
küberhügieeni koolitused olemas, aga seda ei ole kunagi küllalt. Tänaseks on
sellest teenusest palju abi. Inimesed jälgivad rohkem ja teadlikkus on
ilmselgelt kasvanud,“ räägib Otsar ning sõnab, et pärast poolt aastat
Phishbite’iga koostööd on täna tema töötajate eksimuse protsent jõudnud 0-ni.
“Ma ütlen alati, et ainus aktsepteeritav number sellel teemal on 0,” ütleb
ta.
Tema sõnul olid esimesed
tulemused isegi mõnevõrra üllatavad. „Alguses eksisime päris palju, sest kirjad
tundusid hästi turvalised. Inimesed said kiiresti aru, kui lihtne on tegelikult
petta saada ja tähelepanu läks palju paremaks.“
See näitab hästi, kui palju
mõjutab inimese otsuseid harjumus ja usaldus. Kui kiri näeb välja tuttav,
tehakse otsuseid sageli automaatselt.
Ka juhid eksivad
Üks levinumaid müüte
küberturvalisuses on see, et teadlik inimene pettuse ohvriks ei lange. Otsari
kogemus näitab vastupidist.
„Pettused on muutunud nii
kvaliteetseks, et ükskord klikisin isegi ise. Samal päeval oli päris kiri ja
petukiri praktiliselt kõrvuti postkastis. See näitab hästi, et keegi ei ole
tegelikult kaitstud.“
Just seetõttu peab Keskel
oluliseks, et küberturvalisusest ei räägitaks süüdlaste otsimise võtmes. „Kui
eesmärk on leida inimene, kes eksis, siis ei õpi organisatsioon midagi. Kui
eesmärk on õppida, miks eksimus juhtus ja kuidas seda tulevikus vältida, siis
muutub kogu ettevõte tugevamaks.“
Iga vale klikk võib
tähendada suurt kahju
Ühest
kompromiteeritud kasutajakontost võib piisata, et anda ründajatele ligipääs
tundlikele andmetele, ettevõtte süsteemidele või finantsprotsessidele. Seetõttu
ei näe Barrus regulaarseid õngitsusteste mitte kontrollimehhanismi, vaid
ennetusmeetmena. „Teenuse juures on väärtuslik see, et saame töötajatele
regulaarselt ülevaateid jagada ja teadlikkust pidevalt fookuses hoida. Sellised
simulatsioonid on vajalikud kogu aeg ja iga kuu, sest ühe pettuse ära
tundmisest ei piisa,” lisab Otsar.
Keskeli sõnul on suurim
viga käsitleda küberturvalisust ühekordse tegevusena „Küberkurjategijad
täiustavad oma meetodeid iga päev. Kui meie koolitame inimesi kord aastas, siis
ei ole see võrdne võitlus. Teadlikkus vajab regulaarset värskendamist, praktilist
kogemust ning harjumuse loomist,” räägib Keskel.
Nii nagu hea füüsiline vorm
ei sünni ühest trennist, ei teki ka küberhügieen ühest koolitusest. Tulemus
sünnib järjepidevusest, harjutamisest ja valmisolekust õppida ja just seal
peitubki organisatsioonide suurim võimalus vähendada riske enne, kui päris pettur
uksele koputab.