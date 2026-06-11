IT juht: läksin isegi petukirja õnge

Enamik ettevõtteid teab praegusel ajal, et küberhügieen on oluline. Töötajatele tehakse koolitusi, saadetakse juhendeid ja jagatakse soovitusi, kuidas pettusi ära tunda. Ometi näitab reaalsus, et teadmistest üksi ei piisa.

“Küberkurjategijad muutuvad järjest osavamaks ning petukirjad järjest veenvamaks. Seetõttu on üha rohkem ettevõtteid jõudnud arusaamisele, et küberturvalisust ei saa õpetada ainult slaidiesitluste ja loengutega,” räägib küberturvalisuse ekspert ja küberhügeeni koolitamise platvormi Phishbite kaasasutaja Urmo Keskel.

„Rattaga sõitma ei

õpi raamatut lugedes ja ujuma ei õpi loengusaalis. Sama kehtib ka küberhügieeni

kohta. Teadmine on vajalik, aga päris oskus tekib alles siis, kui inimene

puutub olukorraga ise kokku ja peab tegema otsuse,“ lisab ta.

Miks ühest koolitusest ei

piisa?

Paljud organisatsioonid

korraldavad kord aastas küberhügieeni parandamiseks küll koolituse või kaks

ning eeldavad seejärel, et töötajad oskavad aasta läbi pettusi vältida.

Praktika näitab aga midagi

muud. „Militaarmaailmas moodustavad õppused ja praktilised harjutused suure osa

väljaõppest. Keegi ei eelda, et sõdur õpib kriitilises olukorras tegutsema

ainult käsiraamatut lugedes. Ka küberturvalisuses on oluline harjutada päris

olukordi turvalises keskkonnas,“ selgitab Keskel.

Just selleks kasutab

Phishbite simuleeritud õngitsusrünnakuid, mis matkivad päriselus levivaid

petukirju. Töötajad saavad kogeda, kui veenvad tänapäevased pettused tegelikult

on, ning õppida eksimustest olukorras, kus ettevõttele kahju ei sünni.

Phishbite'i andmed

näitavad, et isegi pikemaajaliselt koolitatud organisatsioonides eksib teenuse

kasutamise jooksul vähemalt korra 59% töötajatest. See number võib esmapilgul

tunduda kõrge, kuid tegelikult näitab see midagi olulist: eksimine on inimlik ja

puudutab peaaegu kõiki.

„Küsimus ei ole selles, kas

keegi eksib. Küsimus on selles, kas inimene teeb selle vea päris petturi või

kontrollitud harjutuse käigus,“ ütleb Keskel.

Läbipaistvus aitab riske

juhtida

Lisaks teadlikkuse

kasvatamisele annab regulaarne testimine ettevõtetele võimaluse mõõta oma

tegelikku valmisolekut. Tihti eeldatakse, et töötajad oskavad petukirju hästi

ära tunda, kuid alles pikemaajaline harjutamine ja erinevate stsenaariumite

läbimängimine näitab, millised mustrid inimesi eksitavad. Üksik simulatsioon ei

anna täielikku pilti, kuid järjepidev testimine aitab mõista riske, jälgida

arengut ning suunata koolitusi sinna, kus neist on kõige rohkem kasu.

Phishbite'i keskmiste

tulemuste järgi langeb eksimuste määr pärast järjepidevat koolitamist ja

testimist märkimisväärselt. Kõige olulisem muutus ei ole aga ainult

statistikas, vaid töötajate käitumises.

Inimesed hakkavad rohkem

tähele panema saatja aadresse, kontrollima linke ja küsima üle ka siis, kui

kiri tundub esmapilgul usaldusväärne.

Barrus: teadlikkus on

märgatavalt kasvanud

Puidutööstusettevõtte

Barrus IT juht Vaido Otsar ütleb, et ettevõttes olid küberhügieeni koolitused

olemas ka enne Phishbite'i kasutuselevõttu, kuid praktiline lähenemine tõi

täiesti uue taseme.

„Meil olid enne

küberhügieeni koolitused olemas, aga seda ei ole kunagi küllalt. Tänaseks on

sellest teenusest palju abi. Inimesed jälgivad rohkem ja teadlikkus on

ilmselgelt kasvanud,“ räägib Otsar ning sõnab, et pärast poolt aastat

Phishbite’iga koostööd on täna tema töötajate eksimuse protsent jõudnud 0-ni.

“Ma ütlen alati, et ainus aktsepteeritav number sellel teemal on 0,” ütleb

ta.

Tema sõnul olid esimesed

tulemused isegi mõnevõrra üllatavad. „Alguses eksisime päris palju, sest kirjad

tundusid hästi turvalised. Inimesed said kiiresti aru, kui lihtne on tegelikult

petta saada ja tähelepanu läks palju paremaks.“

See näitab hästi, kui palju

mõjutab inimese otsuseid harjumus ja usaldus. Kui kiri näeb välja tuttav,

tehakse otsuseid sageli automaatselt.

Ka juhid eksivad

Üks levinumaid müüte

küberturvalisuses on see, et teadlik inimene pettuse ohvriks ei lange. Otsari

kogemus näitab vastupidist.

„Pettused on muutunud nii

kvaliteetseks, et ükskord klikisin isegi ise. Samal päeval oli päris kiri ja

petukiri praktiliselt kõrvuti postkastis. See näitab hästi, et keegi ei ole

tegelikult kaitstud.“

Just seetõttu peab Keskel

oluliseks, et küberturvalisusest ei räägitaks süüdlaste otsimise võtmes. „Kui

eesmärk on leida inimene, kes eksis, siis ei õpi organisatsioon midagi. Kui

eesmärk on õppida, miks eksimus juhtus ja kuidas seda tulevikus vältida, siis

muutub kogu ettevõte tugevamaks.“

Iga vale klikk võib

tähendada suurt kahju

Ühest

kompromiteeritud kasutajakontost võib piisata, et anda ründajatele ligipääs

tundlikele andmetele, ettevõtte süsteemidele või finantsprotsessidele. Seetõttu

ei näe Barrus regulaarseid õngitsusteste mitte kontrollimehhanismi, vaid

ennetusmeetmena. „Teenuse juures on väärtuslik see, et saame töötajatele

regulaarselt ülevaateid jagada ja teadlikkust pidevalt fookuses hoida. Sellised

simulatsioonid on vajalikud kogu aeg ja iga kuu, sest ühe pettuse ära

tundmisest ei piisa,” lisab Otsar.

Keskeli sõnul on suurim

viga käsitleda küberturvalisust ühekordse tegevusena „Küberkurjategijad

täiustavad oma meetodeid iga päev. Kui meie koolitame inimesi kord aastas, siis

ei ole see võrdne võitlus. Teadlikkus vajab regulaarset värskendamist, praktilist

kogemust ning harjumuse loomist,” räägib Keskel.

Nii nagu hea füüsiline vorm

ei sünni ühest trennist, ei teki ka küberhügieen ühest koolitusest. Tulemus

sünnib järjepidevusest, harjutamisest ja valmisolekust õppida ja just seal

peitubki organisatsioonide suurim võimalus vähendada riske enne, kui päris pettur

uksele koputab.