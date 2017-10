Jooksuga tehisreaalsusse - jooksulindid, mis aitavad tehismaailmas loomulikult kõndida

Tehisreaalsus tuleb sisse uksest ja aknast, ainult et keegi ei tea, kas see hääbub vaikse sisinaga nagu 3D või saab uue hoo sisse nagu nutitelefonid ja Internet. Üks asi aga võib muuta VR-i ehk tehisreaalsuse põnevamaks - tunne, et oledki nagu päris maailmas, saad liikuda ja ei seisa vaid paigal. Tehisreaalsuse "jooksulauad" toovadki selle tunde kätte.

Selleks, et VR prillid peas ka tehismaailmas ringi liikuma saada, on vaja alust, mis rullub sinu kõndimisega kaasa. Vastasel juhul lõpetad "päris" pärandal kõndides varsti vastu seina põrkamisega. Sellised lauad võivad luua ka kalde mäest alla või üles ronimiseks, "jooksevad" kaasa, kui lippad VR prillid peas mõnes suunas ja loovad nii eheda maailma tunde, et tehisreaalsuses saaks mõnda aega eladagi.

Kyberithil (ülal) on kõndimise suunas liikuv alus ja puusade kohal ümberkukkumist takistav rõngas. Sellega harjutatakse ka erioperatsioonide üksustes ja sõjaväes.

Infinadeck on pisut suurema kandilise liikumisalusega. Tööpõhimõte on sama - põrand sinu jalgade all liigub sinu kõndimissuunaga kaasa, tagades lõpmatu põrandapinna vaid ühel kohal tammudes.

Virtuix Omni on kausjas HTC Vive virtuaalreaalsuse alus, millega saab ringi joosta jooksmismängudes või trenni teha. Kasujas pind aitab vältida n-ö tööpinnalt väljakukkumist, kui teed näiteks ootamatu sammu kõrvale ja põrand ei jõua kaasa "sõita".

Omni jaoks on spetsuaalselt tehtud üle 15 populaarse VR mängu.

KAT Walk on ilma vöörõngata, kuid puusadest kinnitub siiski mängija pea kohal oleva "konksu" külge, et tehisreaalsuse seade kiiremini keha asendit tajuks. Seda seadet kasutatakse samuti eriüksuste treenimiseks, kuna tagab suurema liikumisvabaduse ja lubab ka näiteks kükitada.

Kõige lihtsam, vaid ühes suunas liikuv jooksulint tagab VR prillidega siiski ehedama elamuse kui tavaliselt, kuna güroskoop tajub ka suunamuutust ja lint keeratakse selles suunas liikuma. Sisemine kompass saab aru, et keha on asendit muutnud. "Vaese mehe" VR põrandat võib kasutada ka tavalise koduse treeningseadmena, mille lisaväärtuseks on ühendamine tehisreaalsuse prillidega ja kõndimine tehismaailmas.