Samm singulaarsusele lähemale? Oktoobris tulevad sisseehitatud tehisintellektiga Kirin 970 mobiilikiibid

Hiljutisel Apple iPhone X-i esitlusel juhtunud äpardus näotuvastusega pani Huawei postitama nalja viskava video, milles lubatakse, et 16. oktoobril saab maailm näha tõelist tehisintellektiga telefoni, mis sisaldab Huawei uut Kirin 970 kiipi. IFA 2017-l esitletud mobiilikiip pakub mitmeid täiesti uusi lahendusi, mille hulgas on ka riistvaraline tehisintellekti tugi.

AI, Artificial Intelligence ehk tehisintellekt on peidetud Huawei mobiilikiibis spetsiaalsesse protsessorisse - NPU ehk Neural processing Unit on disainitud tehisintellekti ülesannete lahendamiseks, mille jaoks on ränisse sisse raiutud neurovõrkude topoloogia. See täiesti uus lähenemine peaks igasugused arvutused, mis seonduvad keerulisemate mõtlemisülesannetega viima riistvaralisele tasemele ja ülikiireks. NPU sooritaks neurovõrkude ülesandeid 25 korda kiiremini kui tavaline protsessor.

Tehisintellekti ülesannete hulka võib kuuluda näiteks näotuvastus videokaadritelt. Üsna andmemahukas töö suunatakse ülesandena neurokompuutrisse ja see suudab Kirin 970 protsessoriga töödelda näotuvastuseks näiteks 2000-2500 pilti minutis senise alla 100 asemel.

Kirin 970 kiibis on veel 8-tuumaline protsessor (2,4 GHz), 12-tuumaline graafikaprotsessor, LTE modem, mis saavutas just rekordkiiruse Cat 18 andmesidega 1,2 Gbit/s ning 4K videotöötlus, HiFi helitöötlus, kahe kaamerasensori andmete üheaegse töötlemise tugi, turvakiip jne.

Vaatamata kiiruse kasvule on uus kiip ligi 50% säästlikuma energiatarbega. 16. oktoobril esitletakse tõenäoliselt uut Huawei Mate 10 telefoni, millel on Kirin 970 protsessor, kokku neli kaamerat, 2:1 ekraanisuhe, äärteta ekraan ning ülikiire üle 1 Gbit/s mobiilne andmeside. Kiip toetab LTE sagedusi 170 riigis.