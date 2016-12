Lastekaitse: küberkiusamine on levinud, kuid seda saab ära hoida

Lastekaitse Liit viis läbi küsitluse, millest selgub, et küberkiusamine on üsna levinud: seda koges 27% õpilastest, mistõttu tuleb sellele teemale senisest suuremat tähelepanu pöörata.

MTÜ Lastekaitse Liit viis perioodil mai kuni oktoober 2016 läbi küsitluse „Targalt internetis“, mille esialgsed tulemused avaldati 22. novembril toimunud Lastekaitse Liidu aastakonverentsil. Küsitluses osales kokku 1022 õpilast ning õpilaste vastustest selgus, et viimase aasta jooksul on neist küberkiusamist kogenud koguni 27,2%. Ise on kedagi internetis kiusanud ligi 17% vastanud õpilastest. Küsitluse esialgsete tulemustega saab tutvuda projekti „Targalt internetis“ veebilehel www.targaltinternetis.ee.

„Selleks, et kiusamiskäitumist vähendada ja ennetada, on vaja erinevate osapoolte ühist panust. Seepärast on MTÜ Lastekaitse Liit ja Telia Eesti alustamas tihedamat koostööd küberkiusamise ennetamiseks laste ja noorte hulgas,“ märkis projekti „Targalt internetis“ teavitustöö juht Lastekaitse Liidus Kerli Valner.

Telia Eesti toetustegevuste juht Heddy Ring lisas, et Telia loobub traditsiooniliste jõulukinkide tegemisest oma partneritele ning suunab selle asemel heategevusliku annetuse Lastekaitse Liidule.

„Paneme sel aastal aluse uuele traditsioonile, kuna usume, et heateost on kokkuvõttes palju rohkem kasu ja rõõmu kui asjadest, mille väärtus ajas tuhmub,“ ütles Ring.

Tema kinnitusel suunab Telia 10 000 euro suuruse annetuse just selliste tegevuste toetamiseks, mille abil küberkiusamine väheneb.

Veebikonstaabel Maarja Punak märkis, et küberkiusamine levib nii noorte kui ka täiskasvanute seas ning teeb samamoodi haiget, nagu vaimne vägivald tavaelus.

„Kiusu saab ära hoida noorte hoiakuid kujundades ja ohutut netikasutust õpetades. Samuti tuleks netikeskkondades kiusu vastu selgelt välja astuda näiteks ise sõna võttes või administraatorit teavitades," rääkis Punak.

Veebikonstaabli sõnul toimub küberkiusamine netis enamasti libakontode ja mõnitavate postitustega.

FOTOD: (CC) PIXABAY