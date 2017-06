Kuidas valida telerit? Asjatundja soovitab

Telerid on saanud nutikaks, nendest õige valimine koju on muutumas raskemaks. Kuidas valida telerit keeruliste spetsifikatsioonidega mudelite hulgast? Ekspertide sõnul on tekkinud palju nüansse, mida tasuks teleri valimisel ja ostmisel kindlasti enne vaadata.

Expert tehnikakaupluste audiovisuaalsete toodete juht Anti Liivat tõdeb, et inimesed ostavad julgemalt üha suurema diagonaaliga telereid ning ostuotsus tehakse Full HD telerite asemele pigem Ultra HD telerite kasuks. “Ultra HD resolutsioon on neli korda suurema eraldusvõimega kui Full HD ehk suurem pikslite arv tagab parema ja teravama pildikvaliteedi ja seetõttu tehakse valik sageli Ultra HD teleri kasuks. Kuigi Ultra HD sisu ei ole veel laialdaselt kättesaadav, siis Youtube’i ja Netflixi kaudu on võimalik UHD sisu siiski leida. Samuti tuleb meeles pidada, et teleri ost on kindlasti pikema ajahorisondiga kui näiteks paar aastat, mistõttu tasub arvestada, et UHD sisu muutub iga päevaga järjest rohkem kättesaadavamaks,” selgitas tehnikakaupluste keti esindaja.

Samuti tõi Liivat välja, et uue trendina on lisandunud tavaliseks saanud LED LCD tehnoloogial töötavate kõrvale kaks uut suunda - LG arendab OLED-tehnoloogiat ja Samsung arendab QLED-tehnoloogiat. OLED-tehnoloogia peidab eksperdi sõnutsi endas sisuliselt orgaanilisi valgusdioode, mis kiirgavad tavaliselt vähem valgust pindühiku kohta kui näiteks mitteorgaanilised LED-valgustid. OLED-ekraanil puudub taustvalgustus ja seetõttu kuvab see palju sügavamaid musti toone ning hämaras ruumis saavutab OLED-teler ka suurema kontrastsuse, kui tavalised LCD-ekraanid. “QLED-tehnoloogia eripäraks on märkimisväärselt parem värviedastus, suutes kodustele ekraanidele tuua pigem kinopildile omase ülitäpse DCI-P3 värvispektri. QLED telerid suudavad taasedastada värvigamma sajaprotsendiliselt ehk näidata kõiki värve igal heledustasemel. Samsung on selle tehnoloogia puhul kasutanud võrdluseks näiteks puulehte, mida võib kujutada sõltuvalt valguse tasemest erinevate värvidega. QLED-teler võimaldab vaatajal näha ka kõige väiksemaid heledusest tingitud erinevusi, mida tavapärases 2D värviruumis edastada pole võimalik,” kirjeldas Liivat.

Lisaks moodsatele tehnoloogiatele, mis teevad telerivaatamise kogemuse palju meeleolukamaks, tasuks aga tehnikapoe esindaja sõnutsi teleri valimisel silmas pidada ka hulk teisi faktoreid. Liivat soovitab enne poodi minemist mõelda läbi, et millisesse ruumi (elutuba, köök, magamistuba) uus teler pannakse, kas teler kinnitatakse seinale või eraldi teleri alusele ning milline on ruumis akende asukoht ja sealt tulev valgus – kas valgus langeb teleri tagant või ekraani vastast. Oluline on arvestada, milline on vaatajate hulk ning teleri ja vaatamiskoha kaugus. Kogu selle info baasilt on võimalik müügikonsultandil ka siis soovitada kliendile sobivaimat toodet.

“Elutuppa valitakse enamjaolt suuri telereid ning sealjuures on oluline, et teleri pilt on kvaliteetne erinevate nurkade alt. Kööki ja teistesse väiksematesse tubadesse võiks valida 29 tollise või väiksema teleri, magamistuppa aga teleri diagonaaliga 32 kuni 42 tolli. Kui aga rääkida teleri suurusest ja ideaalsest vaatamise kaugusest, siis võib öelda, et kõige optimaalsem kaugus on kolm kuni neli korda teleri ekraani diagonaal. Ehk näiteks 42 tollise ehk ligi 106-sentimeetrise teleri vaatamiskaugus võiks siis olla vähemalt 3-4 meetrit telerist,” tõi tehnikakaupluste tootejuht välja, kuidas valida telerit diagonaali järgi ja lisas, et teleri vahetamise peale võiks mõelda sõltuvalt tehnoloogia arengu kiirusest, aga ka näiteks vaatamiskohtade arvust sinu kodus.

“Tõsiasi on see, et tänapäeva telereid on ikkagi suuremalt jaolt kõik nutitelerid, mida on võimalik ühendada kodusesse WiFi võrku ning kasutada kõiki tootjate poolt pakutavaid Smart TV funktsioone. See võimaldab netis surfata, Facebooki minna, mänge mängida, YouTube'is videosid vaadata, ühendada tahvelarvuti, nutitelefon ja arvuti teleriga kaableid kasutamata jne. Eksperdid püüavad alati välja selgitada klientide vajadused ning aru saada nende soovidest ja harjumustest seoses teleka vaatamisega. Samas pole paljud kuulnud näiteks Netflixi või muude striimivahendite võimalustest telerites, et tutvustame alati ka kindlasti kõige moodsamaid funktsioone,” ütles Liivat.