ABB võtab tööstuslahendustes kasutusele magnetlevitatsiooniga hõljuvad robotid

ABB alustas koostööd Kanada ettevõttega Planar Motor Inc, et laiendada oma masinaautomaatika portfelli magnetlevitatsioonil töötavate transpordirobotitega. Uus tehnoloogia toetab väiksemate partiide tootmist ja paindlikke tootmislahendusi. ABB omandas lepingu osana ka olulise osaluse Planar Motoris.

2017. aastal idufirmana asutatud Planar Motor on ülemaailmne liider magnetlevitatsiooni kasutavate nutikate transpordirobotsüsteemide arendaja ja tootjana. Planar Motori intelligentne süstikutehnoloogia integreeritakse ABB masina-automaatika divisjoni portfelli ja see hakkab kandma tootenime ACOPOS 6D, pakkudes ABB klientidele suuremat paindlikkust tootmise, montaaži ja pakendamise vallas.

ACOPOS 6D on toodete rööbasteta transportimise süsteem, mis kasutab tootmisjaamade vahel iseseisvalt liikuvaid järjestikusest tootmisvoost sõltumatuid intelligentseid süstikuid. ACOPOS 6D süstikud on kontaktivabad (hõljuvad magnetlevitatsiooniga metallpindade kohal), hääletud ja täpsed, libisevad vabalt igas suunas liikumispinna kohal, kiirendavad ja manööverdavad igas suunas kuue vabadusastmega – nii saavad need liikuda isegi vertikaalselt, näiteks seintel.

ACOPOS 6D abil saavad tootmisseadmed üheaegselt valmistada erinevaid tootevariante või isegi täiesti erinevaid tooteid, kusjuures iga süstik suudab süstikute parve sees liikuda mööda oma tootmisprotsessi rada, viies toote vaid talle määratud unikaalset teed mööda õige tootmissõlmeni.

Ilma mehaanilise hõõrdumise või sellest tuleneva saastumiseta on antud tehnoloogia praegu eriti oluline, arvestades ka pandeemiast tingitud kiirete muutuste ja steriilsete keskkondade vajadust erinevates tööstusharudes, sealhulgas toidu- ja joogitööstuses, tervishoius ning farmaatsias.