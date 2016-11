Pilveteenuse kasutajatele loodi üle-euroopaline andmekaitse infoplatvorm

Eesti ettevõtjad saavad nüüd tasuta veebikeskkonnas www.cloudprivacycheck.eu (andmekaitse infoplatvorm) tutvuda nii Eesti kui ka 31 välisriigi andmekaitse regulatsioonidega ja neid omavahel võrrelda. Keerulised ja riigiti erinevad andmekaitseseadused on veebilehel visualiseeritud hästiloetavate infograafikutena, nii, et lihtsatele küsimustele vastates saab ettevõtja kiiresti aru, millised andmekaitse regulatsioonid puudutavad tema ettevõtet.

Eesti esindajana projektis osalenud advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaadi Mari-Liis Orava sõnul on pilveteenuste kasutamine Eestis laialt levinud, ent teadmised andmekaitsest on veel lapsekingades. „See muudab Cloud Privacy Check lahenduse Eesti jaoks eriti oluliseks, võimaldades õigusalased reeglid anda edasi väga selgel ja lihtsal viisil. Usun, et see tööriist aitab oluliselt tõsta Eesti ettevõtjate teadlikkust andmekaitseseadustest,” lisas Orav.

Projekti eestvedaja, Austriast pärit tunnustatud IT-projektide ja EuroCloudi nõustaja Dr Tobias Höllwarth leiab, et andmekaitse infoplatvorm võimaldab ettevõtjatel näha ette riskikohti ja säästa tuhandeid eurosid. „Lõime Euroopa suurima tasuta andmekaitsealase infoplatvormi ja jätkame selle arendamist, kohandades selle vastavaks ka 2018. aastast kohaldatava uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega,” kinnitas Höllwarth.

Cloud Privacy Check on infoplatvorm, mille eesmärk on aidata pilveteenuse kasutajatel kiiresti ja lihtsalt aru saada, kas nende tegevus on kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga rohkem kui 30-s riigis, sealhulgas Eestis. Lahenduse on loonud Austriast pärit IT-projektide nõustaja Tobias Höllwarthi eestvedamisel advokaadibüroo GLIMSTEDT ning rohkem kui 40 Euroopa juristi ja advokaati. Rohkem infot: www.cloudprivacycheck.eu.