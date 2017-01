Uus aasta uute rubriikide ja tehisintellektiga

Uuel aastal ei saa me enam vanade rubriikidega hakkama. Alates sellest aastast leiab AM-ist kolm täiesti uut rubriiki, kus on varasemast ajast kokku kogutud üsna palju lugusid. Need rubriigid on Droonid, Kodumasinad, Robotid. Aja jooksul lihtsalt tekkis nii palju lugusid, millele ei leidunud sobivat rubriiki ja nii tuli trendiga kaasas käies teha need kolm uut teemat, mis täituvad ruttu. Samas on rubriike, kuhu ei tule enam eriti midagi uut, näiteks Pihuarvutid ja Terminalid.

Ajad muutuvad. Kuid alles eelmisel kuul õnnestus näha ühes seltsi kontoris perfokaarti. Kust neid ikka veel leitakse on küsimus, aga lauale jäetud teade oli kirjutatud perfokaardile. Kuskil leidub ajaloolisi salavarusid.

AM.ee lehel on veel üks uuendus, millele aitab kaasa tehisintellekt. Katsetame Google´i Content match moodulit, mis lisab iga artikli taha Google´i õppiva intelligentse algoritmi poolt pakutud artiklid, mis tehisintellekti meelest võiks seda artiklit lugevat kasutajat veel huvitada. Google´i käes on hulk andmeid, mis peaksid aitama välja valida selle loo, millele kasutaja tõenäoliselt järgmisena klõpsab. Eks näeme, kas see ka inimeste tegelikku käitumist suudab ennustada.

Vaata siitsamast loo lõpust, mida Google´i AI ennustab.