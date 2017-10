Suur WiFi turvaauk: kes on juba kaitstud?

Esmaspäeva hommikul kirjutasime, et avalikustati suur WiFi turvaprobleem WPA2-ga. Mis on tänaseks selgunud ja kes võivad end juba turvalisena tunda?

Kuigi esimesed uudised avastatud WPA2 turvaaugust rääkisid, et hetkel on kogu maailma WiFi seadmed kaitsetud, siis kohe selgus, et mõned tootjad olid juba vaikselt turvauuenduse välja lasknud, mis näiteks mõnedel Windows 10-ga arvutitel oli ka peale pandud. Samas aga valdav enamus ruuteritest oli turvaaugule valla.

Praeguseks on põhiliste tootjatega olukord selline.

Windows 7, 8, 10 - turvaparandus tuli välja ning kui turvauuendused on seatud automaatselt uuendama, siis on WiFi WPA2 turvaauk koodnimetusega KRACK juba arvutist kõrvaldatud.

- turvaparandus tuli välja ning kui turvauuendused on seatud automaatselt uuendama, siis on WiFi WPA2 turvaauk koodnimetusega KRACK juba arvutist kõrvaldatud. Linux - midagi on tehtud ka siin, Ubuntu 14.04+, Arch, OpenBSD, Debian, Gentoo, Linux upstream on turvaparandused saanud.

- midagi on tehtud ka siin, Ubuntu 14.04+, Arch, OpenBSD, Debian, Gentoo, Linux upstream on turvaparandused saanud. Android - peame veel ootama, sest parandus tuleb turvalapiga "November 6, 2017" - juba enne 6. novembrit, alates Google Pixeli seadmetest.

- peame veel ootama, sest parandus tuleb turvalapiga "November 6, 2017" - juba enne 6. novembrit, alates Google Pixeli seadmetest. IOS - saabub lähipäevil/lähinädalatel iOS 11.1 väljatulekuga

Muude uuenduste kohta vaata siit.

Vanad seadmed, millele tootja enam uuendusi ei tee, võivad jääda turvaaugule edaspidi avatuks.