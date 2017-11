Telerite ajalugu ehk kuidas paksust kastist sai pangakaardi paksune liistakas seinal

Liikuvat pilti näitava teleri loomisest on möödas üle saja aasta, kuid tõelise hooga on televiisorite areng kulgenud just viimase kümne aasta jooksul, kus kohmakast plasmatelerist on saanud pangakaardipaksune pildimasin.

21. novembril tähistatakse ülemaailmset televisiooni päeva ja selleks puhuks on LG tehnikaeksperdid pannud kokku ülevaate viimase kümne aasta jooksul telereid tabanud muutustest.

2007 - Plasmateler

Kodudes valitseb plasmatelerite vaimustus tänu nende suurele ekraanile. Ka kuvavad need võrreldes varasemate mudelitega suhteliselt kõrge kvaliteediga pilti. Kahjuks ei ole aga nimetatud telerid kuigi energiatõhusad.

2008 - LCD-teler

Kuigi plasmatelereid peetakse endiselt parimateks, võidavad LCD-telerid vaikselt populaarsust. Peamiselt seetõttu, et need on saadaval erineva suuruse ja disainiga. Lisaks on LCD-telerite energiatarve tunduvalt madalam kui plasmateleritel.

2009 - Full HD, LED LCD

LCD-teleri arendamine jätkub. Parimatel neist on juba 200 Hz värskendussagedus, mis vähendab märkimisväärselt värinat ja parandab vaatamiskogemust. Sel aastal võidavad populaarsust ka Full HD telerid.

Aasta teises pooles ilmub kauplustesse esimene LED-LCD-ekraan, mille kuvar on õhem, kergem, atraktiivse disaini ja suurema energiatõhususega. Need ekraanid on küll paremad silmadele, kuid pakuvad piiratud vaatamisnurka.

2010 - 3D

Müügile jõuavad esimesed 3D ühilduvusega telerid, mis avavad uue ajastu koduses meelelahutuses. Värsked 3D prillid vajavad pidevad laadimist ja arvestades nende kaalu ja 3D efekte, põhjustavad nad paljudele peavalu.

2011 - 3D, Smart TV

3D prillid on nüüd kergemad ja mugavamad ning neid ei pea laadima. Full HD-eraldusvõime on muutunud iseenesestmõistetavaks, kuid vastavat sisu on veel vähe saadaval.

2011. aasta on oluline ka selle poolest, et inimeste ette jõuavad internetiühendusega ehk Smart TV võimalustega telerid.

2012 - Smart TV, 4K Ultra HD

2012 on teleridisainis revolutsiooniline – telerite ääred muutuvad kõigest paari millimeetri paksusteks ning on distantsilt peaaegu nähtamatud. Teler, mis näeb välja kui pilt klaaspinnal, saab osaks sisekujundusest.

Nutikas televiisor muutub arukamaks ja kasutajasõbralikumaks. Tänu nutipuldile saab televiisorit juhtida häälkõnede, žestide ning mobiilirakendustega.

Müügile tuleb ka esimene 84-tollise ekraaniga 4K Ultra HD teler.

2013 – OLED-teler ja kumer ekraan

Müügile tuleb esimene OLED-teler, mis on ühtlasi ka esimene kumera ekraaniga teler. Plasmatelerid on kaotanud oma populaarsuse ja kõige kallimad LED-telerid toetavad 4K eraldusvõimet.

2014 – Smart TV ja 105-tolline teler

Nutikas teler teeb läbi suuri visuaalseid ja funktsionaalseid muutusi, seda saab juhtida ka siis, kui vaatad lemmiksaadet. Ühel ekraanil on võimalik avada mitu akent - näiteks film ja veebibrauser, kust otsida teavet osatäitjate kohta.

HD läheb ajalukku ja on nüüdsest saadaval vaid väikestele teleritele. Kumerad OLED- ja LED-telerid muutuvad populaarsemaks.

Sel aastal saabub müügile ka esimene 105-tolline teler (266 cm).

2015 - 4K- ja OLED-telerite täiustamine

4K telerid on muutunud laialdasemalt kättesaadavaks ja populaarsemaks, samas kaob vaikselt huvi 3D-telerite vastu. Müügilt on kadunud ka plasmatelerid.

OLED-tehnoloogia täiustamine võimaldab seni võimatut - 65-tolline teler kaalub vaid poole LED-telerist, on telefonist õhem ja mitmed mudelid on saadaval 4K resolutsiooniga.

2016 - HDR

Sel aastal ilmuvad välja HDR-tehnoloogiad, mis muudavad pildi tänu heledamatele värvidele ja suurematele kontrastidele palju nauditavamaks. Pärast HDR-tehnoloogia ilmumist saavad kõik nautida kodust kinokogemust, ühendades televiisori heliseadmetega.

4K telerite hinnad muutuvad üha taskukohasemaks, mistõttu klientide huvi nende vastu kasvab.

2017 – OLED-telerite kategooria kasv

Nõudlus Full HD järele on vähenenud, kuid 4K telerid on laialdaselt saadaval ja seega üha populaarsemad. OLED-telereid pakuvad mitmed tootjad ning see kategooria uue põlvkonna telereid saab suure kasvu osaliseks.

Mistahes muu seadme pildi saab saata nutiteleri ekraanile.