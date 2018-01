Välismaalased jooksevad Eesti IT-õppele tormi

Eestis IT õppimine on popiks muutunud, kuuldused edukast e-Eestist on levinud. Seda tõestab ka konkurss ettevõtluskõrgkoolis Mainor veebruaris algavale uue ingliskeelse õppekavaga alale "Tarkvaraarendus ja ettevõtlus", kus 20le kohale kandideeris üle 100 välisüliõpilase.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhi Kristjan Oadi sõnul puudus seni Eestis võimalus õppida inglise keeles kõrghariduse esimesel tasemel tarkvaraarendajaks. “Õppekava eesmärk on Eesti IT-spetsialistide puuduse leevendamine ning see on mõeldud ennekõike võimekatele välistudengitele,” rääkis Oad.

“Eesti IT-õppe taset hinnatakse heaks, siin on märksa soodsam elada kui näiteks Londonis, samas on ühiskond avatum kui mujal Ida-Euroopa riikides,” tõi Oad populaarsuse põhjused välja.

Uuel õppekaval õppimiseks on 20 kohta välismaalastele ning viis kohalikele tudengitele. “Kuna välisriikidest laekus üle 100 taotluse, siis saame valida välja kõige helgemad pead. Kutse Eestisse õppima tulla saavad kandidaadid, kellel on eeldusi hiljem Eesti tööturul ja ühiskonnas edukad olla. Kohalikele tudengitele on see programm aga võimalus õppida rahvusvahelises keskkonnas ilma Eestis lahkumata,” rääkis Oad.

Avalduste vastuvõtt Eestist on avatud jaanuari lõpuni. Esimesed uue õppkava üliõpilased alustavad õpinguid veebruaris. Õpe kestab kolm aastat.