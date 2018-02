Oluline samm tulevikule lähemale - 5G sai osaliselt standardiseeritud

2017. aasta viimastel päevadel tehti oluline samm 5G mobiilsidetehnoloogia kasutuselevõtu suunas. Nimelt kinnitati mobiilside standardeid vormistava ühenduse 3GPP poolt esimene globaalne 5G standard.

Telia Eesti 5G programmijuhi Mattias Männi sõnul väärib peamist tähelepanu 5G NR Non-Standalone kasutusstandardi määratlemine ja seda võib lugeda globaalse 5G standardi esimeseks etapiks. Non-Standalone konfiguratsioonis kasutab 5G tugijaam ankruna olemasolevat 4G võrku.

„Sisuliselt tähendab see, et on sõnastatud standard, mille alusel käib raadioeetris 5G sagedusalade kasutus aga 5G tugijaam saab esialgu toimida ainult koostöös 4G tugijaamaga“ selgitas Männi.

Tema kinnitusel on 3GPP-l käesolevasse aastasse planeeritud juba järgmised standardi versioonid, mis annavad juba täpsemalt aimu 5G tehnoloogia tervikust – hõlmates ka tuumikvõrgu funktsionaalsusi. Kõik see kokku aitab 5G tehnoloogia kommertskasutusse tuua.

Eestis testiti tuhandete inimeste osavõtul juba eelmisel aastal 5G tehnoloogia pakutavaid võimalusi Tallinki ja Telia koostöös, mil Tallinki reisilaevale Silja Europa loodi reaalne 5G raadioühendus.

5G lahendus asendas laeva kai äärde jõudes selle ühendamise fiiberoptilise kaabliga - nimelt kasvab laeva sadamasse saabudes ja sealt lahkudest oluliselt reisijate andmeside kasutus.

Läbi viidud testid näitasid, et 5G tehnoloogia sobib ideaalselt sellises olukorras suurte andmemahtude teenindamiseks ning vajadus kaabelühenduse järele puudub. Lisaks selgus katsete käigus, et kogu laev saab 5G abil väga hea andmesideühenduse juba märksa varem kui kai ääres ehk sadama akvatooriumis.

Kuna reaalsed 5G terminalid täna veel puuduvad, kasutati Silja Europa puhul klientide juurdepääsu tagamiseks laeva Wifi võrku. Kuigi algne eesmärk oli tagada laeval vähemalt 500 Mbit/s alla- ja 100 Mbit/s üleslaadimise kiirused, saavutati 5G toel märksa paremad tulemused.