Märtsis toimub Eestis üks regiooni suurimaid infoturbekonverentse

Küberturvalisus on aina kuumem teema ja pea kõik on selle teemaga kokku puutunud. Pigem on olnud see kokkupuude negatiivset laadi. Aga et seda negatiivset kokkupuudet saab vähendada, kui paremini ette valmistada. Konverents küberturvalisusest toob kokku Baltimaade ja Skandinaavia infoturbe eksperdid era- ja avalikust sektorist ning maailma juhtivad infoturbe lahendusi pakkuvad tehnoloogiafirmad. Üritus toimub 8. korda ja üheks tänavuseks eripäraks on rahvusvaheline haare nii esinejate kui ka osalejate suhtes.

Konverentsi ühe korraldaja, infoturbeettevõtte Security Software tegevjuhi Rita Käit-Varese sõnul muutub koos infotehnoloogia olulisuse kasvuga ka rünnakute ja kuritarvitamiste oht. Riskide kasvu tunnetatakse nii riikide tasandil kui ka avalikus- ja erasektoris: “Regionaalse infoturbekonverentsi toimumiskohana on Eesti ääretult sobiv, sest oleme ühiskonnana digitaalselt väga hästi arenenud. Eestis asub NATO Küberkaitse Kompetentsikeskus ning oleme tunnustatud partnerid infoturbe küsimustes nii riikidele, avalikule sektorile kui ka erasektorile.”

Konverents toimub 20. märtsil Tallinna Kultuurikatlas ning esinejate hulka kuuluvad küberstabiilsuse tagamiseks loodud rahvusvahelise komisjoni GCSC juht Marina Kaljurand, küberkaitse ja küberõiguse ekspert Michael N. Schmitt, andmekaitse direktiivi GDPR ekspert Juha Sallinen, pilvelahenduste turvalisusele keskendunud ettevõtte Akamai turvainsener Larry Cashdollar, Seattle’s asuva Farsight Security tehnoloogiadirektor Merike Käo jpt.

Vt summit.confent.com.