Samsung kinnitas Galaxy S9 uuendused?

Vaid loetud päevade pärast algab Barcelonas Maailma mobiilinduse kongress (Mobile World Congress Barcelona).

Lühidalt ilgelt suur mess, mis suunatud mobiilsetele seadmetele.

Traditsiooniks on saanud: Samsung kuulutab Barcelonas välja oma uue Galaxy S seeria lipulaeva.



Kuupäeva lähenedes tuleb muudkui erinevaid spekulatsioone teemadel, mis on uut S9 juures ning kuidas see erineb möödunud aasta S8-st. Eriti oodatakse uuendusi kaamerate kohta, kuna tootja on juba eelnevalt õrritanud väljaütlemisega „kaamera, taasavastatud“. Seni on valitsenud teadmatus, kuni üleeilseni.

Samsung Korea avaldas oma Youtube kanalis kolmiku õrritavaid reklaame, mis eeldatavasti kinnitab ka kolme uuendust uuel S9-l

Uuel tasemel aegluup videod. Eelmine aasta tuli välja Sony oma aegluubiga, mis lõi kõik pahviks.

960 kaadrit, telefonis! 960 on siiani ulme number, kui me ei räägi spetsiaalsetest, kümneid tuhandeid maksvatest, aegluup kaameratest. Üle keskmise heaks loetakse 240 kaadrit, mida näiteks Gopro toetab.

Samsung S9st oodatakse samuti 1000fps kaadrisagedust ning tõstetud kvaliteediga 4K resolutsiooniga 120 kaadrit/sekundis videot, mis oleks topelt kui Apple viimasel telefonil.

Rediti kasutaja kes eeltootmises telefoni katsuda sai mainis et esialgu võib 1000fps olla mitte toetatud.

Äkki midagi nagu algselt oli Bixby, mis aja jooksul, uuendustega lisandus?



Ülihead tulemused kehvas valguses pildistamisel. Arvustasime äsja Sony A7S2 peegelkaamerat mis näeb praktiliselt pimedas. LINK

Videos näidatakse, kuidas kaks tütarlast jalutavad pargis ning näevad kuuvalguses hirve ning saavutavad sellest absoluutselt selge pildi. Vaadates tõele näkku: nii Samsung, Apple, Sony (kes muidu teeb ulme sensoreid) on oma telefonidega jäänud sammu maha Pixel telefonide pimedas pildistamise võimekusest.

Hetkel veel kinnitust pole, kuid S9 maksimaalne ava võiks tulla muutuv F1.5-F2.4

Edasi arendatud näotuvastus – Animojid? Olgugi et Samsung ajab oma joru: ei meeldi neile Android ning rõhutatult eristuvad Applest.

Ometi on kiusatus kopeerida Iphone tobedusi.

S9 lisab uuendatud näotuvastuse ja oma näo multikanäoks tegemise funktsiooni. Oma viimases reklaamis näitab Samsung peategelase emotsioone ning viimasel hetkel muutuvad need multikaks.

Suurus pole oluline.

Vähemalt nii loodaks meie toimetus.

Kui Sony tegi XZ ja Z jne seeria siis Compact oli väiksemas keres sama riistvara ka Samsung S8 puhul ja S8+ ei olnud suuremal ja väiksemal vahet.

Galaxy S9 puhul spekuleeritakse et vahe on: Pluss versioon saab taha kaks kaamerat.

Kuna meile meeldivad pigem kompaktsemad seadmed, loodame siiralt et muud peale ekraani suuruse neil kahel seadmel ei ole.

Mis veel uut.

S8 ja S9 pidid välja nägema äravahetamiseni sarnased.

Nagu ei tee mina Iphone 8 ja Iphone 7 puhul vahet.

S8 ja S9 peamine erinevus on sõrmejälje lugeja asukoht, mis uuel seadmel kolinud kaamera alla.

Uus Galaxy saab stereokõlarid, mis peaks heli kvaliteeti märkimisväärselt parandama.

Tõde Selgub Barcelonas!

Kõik eelnev on lekkinud info ja Samsungi reklaamklippide tõlgendus ning tõde selgub 25. Veebruaril.

Allikad https://www.reddit.com/r/Android/comments/7xslck/just_played_with_s9_for_a_good_20_min_ama/

Samsung Korea Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCYSjF7_K6jBVzYVuqrE0uZA

https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2018/01/14/samsung-leak-galaxy-s9-specs-features-release-date-price/