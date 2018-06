Ära osta seda kõige odavamat peegelkaamerat

Me oleme võtnud Arvutimaailma videotoimetuses suuna, et ei ole olemas halbasid tooteid, vaid on erinevad eelistused, sihtrühmad.

Jah, meie kasutusharjumustega ei sobi näiteks 100 € telefonid, kuna nende pildistamise funktsionaalsus on meie jaoks liiga nõrk, kuid see ei tähenda, et telefon ise on halb.

Arvame sama ka autode, droonide, kõrvaklappide ja ka fotokaamerate kohta. Vähemalt nii me arvasime.

Meie laborisse jõudis Canon EOS 4000D, mis on hetkel kõige soodsam peegelkaamera Eesti poodides.

Kuigi meie esialgne plaan oli teha video võrdlusena, siis paraku jõudsime järelduseni, et me ei oska seda mitte millegagi võrrelda.

4000D on 2018. aasta peegelkaamera on

17.9MP sensoriga

Digic 4+ protsessor

ISO kuni 6400

LCD 2.7", ilma puutetundlikuseta.

Plastmassist, mitte metallist bajonett (objektiivi kinnitus), mille laadset näeme meie esimest korda.

Puudub Canoni parimaks tunnistatud Dual Pixel autofookus

See kaamera erineb 8 aastat vanast 2010. aasta EOS 550D-st ainult selle poolest, et

550D on suurema 3" LCD-ga ning sellel on rohkem nuppe.

Selle kaamera väidetav sihtrühm on inimesed, kes tahavad mobiiltelefonist edasi liikuda.

Arvestades mobiilide võimekust ja kasutusmugavust, siis seda kaamerat ei kasutaks mitte ükski mobiilifotograaf.

Seega meie jaoks on tegu ajaloolise momendiga: meil pole õrna aimugi, kellel seda kaamerat tarvis on.

Kui mõtled fotokale, söö tatart, makaronide asemel, joo paar Läti õlut Eesti õlle asemel, pane 100 € otsa ning osta pigem 200D või M50 hübriid, mis mõlemad on väga head algaja kaamerad ning oleme neid kasutanud väga mitme video tegemiseks nii põhi, kui varukaamerana.