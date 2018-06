Ideaalne droon algajale - DJI Tello

Paljud soodsad droonid on kohutava pildi kvaliteediga ning sobivad ainult mängimiseks.

DJI Tello olgugi oma väikesest kaamerast suudab teha täitsa aksepteeritavat pilti, arvestades, et see maksab vaid 109€

Tellol puudub küll GPS, kuid tänu alla suunatud sensoritele suudab üsna edukalt oma positsiooni hoida.

Kuna tegu on väikese drooniga, tasub õues lennutamisel silmas pidada, et tuul mõjutab seda drooni tugevalt ning mõistlik lennutada pigem tuulevaikse ilmaga.

Droonil on külge ehitatud propelleri kaitsed ning tänu väiksetele mõõtmetele on seda täiesti võimalik ka siseruumides lennutada.

Sarnaselt DJI kallimate droonidega, on ka Tellol sisseehitatud mõned põnevad funktsioonid, nagu käe viibetega juhtimine, objekti ümber lendamine, 360 ning kaugenemine.

Kõnealune väike droon püsib õhus 13 minutit, lendab kuni 100m kaugusele ning edastab kogu pildi ja videomaterjali automaatselt nutiseadmesse.



Plussid

Soodne

Fotode ja video kvaliteet on aksepteeritav

Programmeeritav

Vajab vähe seadistamist

Lennutamiseks ei ole tarvis pulti, kuid võimalik pulti kasutada.

Hea koostekvaliteet

Miinused

Droon on natukene lärmakas.

Siseruumides on hea lennata, kuid väikese drooni puhul tasuks arvestada, tuule suhtes on see üsna tundlik.

Kahjuks ei ole kaamerat võimalik pöörata

Ostes Drooni antud lingiga DJI lehelt saab ka Arvutimaailm väikese protsendi käibelt.

Postikulu on tellimustel hinnas.

LINK