Garaažitootmine alaku: nädala hitt Gearbestis on 3D printer

(Sisuturundus)

Taas saame rääkida 3D printeritest, sest Eestis oli sel nädalal enimmüüdud toode Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit (163,56 eurot). Tundub, et ka sääseprobleem jätkub, sest teine hästi läinud kaup oli Bug Zapper Mosquito Killer Lamp.

Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit on tee-ise 3D printer, mille osad on täpselt välja freesitud CNC pingil. Printer soojeneb printimisküpseks viie minutiga, elektrikatkestuse puhul saab peale elektri tagasitulemist jätkata trükki poolelijäänud kohast ja toorikut ei pea ära viskama.

Lisaks on ise kokkupantav printer ka üsna vaikne, mis teeb selle kasutatavaks eluruumides, ehkki plastmassitööd võiksid toimuda siiski hästiõhutatud ruumides.

Väljatrükitav ese võib olla suurusega kuni 220 x 220 x 250mm, mis on päris palju, trükitäpsus on 0,1 mm. Ühe trükikihi paksuseks on 0,1 - 0,4 mm, printimiskiirus 180 mm/s. Materjale, mida saab trükkida, on valikus mitmeid: ABS, PLA, TPU, toote sisestamine käib failiformaatides G-code, OBJ, STL ja SD kaardil. Valida tuleb õige toorikumaterjal - filament ehk niit peab olema 1,75 mm paksusega.

Vaata, kuidas 3D printer kokku panna ja printida:

Printerile on vaja juurde osta ka õige niit, millest tooted valmis "kootakse". Näiteks võib võtta selle ABS plastiku (vali endale ka sobiv värv) või elastse TPU niidi (punane). Siin on 340 meetrit valget PLA printeriniiti.