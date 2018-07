Nikoni õrritav video viitab, et täiskaader hübriid on tulemas

Nikon tuli avaldas oma youtube kanalis video, kus on üsna selgelt aru saada, et õrritatakse hübriidkaameraga, mis on oma suurust arvestades tõenäoliselt täiskaader.

Arvestades et poolkaader hübriide on piisavalt, kuid Sony laastab täiskaadri valdkonnas turgu, on oodata suurt sensorit.

Kaamerat näidatakse videos umbes 1. minuti juures, kust võib eeldada, et sellel puudub peeglimehhanism

Taga suur ekraan, ees suur objektiivi kinnitus. Mida see kõik tähedab, saab loodetavasti varsti teada.

Näha veel välgikinnitust, suurt pildiotsijat, suur ekraan ja suur grip, millest võib eeldada, et sihitakse pigem pro või pool-pro kasutajaid.

Paraku tähendab hübriid ka uusi objektiive, mis eeldatavasti adapteriga ühildatakse ka vanade objektiividega.

Eks nad õrritavad, et inimesed ei läheks Sony peale üle, kuna nii Canon kui Nikon on natukene nõudlusest ja ajast maas.

Millal tuleb uus kaamera välja?

Eeldatavasti natukene enne Fotokina, et inimsed seda Fotokinale vaatama läheks.

Spek - Nikoni kuulujutud.