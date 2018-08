Samsung Tab S4 tahvelarvuti - sülearvuti asendaja?

Samsung tõi turule uue Tab S4 tahvelarvuti sisseehitatud Dex funktsiooniga

Samsung tutvustas eile uut Tab S4 tahvelarvutit, mis on varasemast veelgi enam mõeldud asendama sülearvutit ning selleks on tahvelarvutile lisatud mitmeid produktiivsuse tõstmisele suunatud funktsioone.



“Uue tahvelarvuti eesmärgiks on pakkuda kasutajatele veelgi rohkem lahendusi, mis lubaksid neid kasutada tahvelarvutit vajadusel sülearvuti asemel. Selleks on Tab S4-le esmakordselt lisatud Samsung Dex funktsioon, mis loob kasutaja jaoks tavalise arvutiga sarnase kasutajaliidese, et kodust või töölt eemal olles oleks võimalik vajalikud asjad alati ära teha,” rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Samsung Dex ja S Pen



“Varem on Samsung Dex lahendust saanud kasutada vaid telefonidel, kuid nüüd on see võimalus olemas ka uue tahvelarvuti juures. Kui telefon tuli aga Dex-i kasutamiseks ühendada spetsiaalsesse telefonialusesse, siis S4 tahvelarvuti puhul seda tegema ei pea. Tahvelarvutit saab koheselt hakata kasutama justkui sülearvutina,” selgitas Aasma.



Näiteks on võimalik kasutada erinevaid Androidi ja Microsoft Office rakendusi, muuta rakendusakende suurust ning tõsta teksti ja muud sisu eri rakenduste vahel kiirteedega klaviatuuril. Lisaks on Tab S4 ühilduv HDMI adapteritega, seega on tahvelarvutit võimalik kasutada ka teise ekraanina.



Koos Tab S4 tahvelarvutiga tuleb kaasa ka S Pen pliiats, millega on võimalik tahvelarvutisse märkmeid teha, joonistada, teksti tõlkida või lihtsalt niisama ringi liikuda. Samuti on olemas Samsung Live Message funktsioon, millega on võimalik mõni emotikon või muu sümbol ise valmis joonistada ja liikuval kujul mõnele tuttavale saata.



Turvalisuse tagamiseks on uus tahvelarvuti varustatud Samsung Knox turvalisuslahendusega, mis tagab riistvara ja tarkvara koostöös kõige olulisema informatsiooni kaitse. Aksessuaarina on Tab S4 tahvelarvuti juurde võimalik muretseda Book Cover Keyboard, mis on kaas tahvelarvutile, mis on samal ajal ka klaviatuur.



Lisaks pakub Tab S4 kiirlaadimist ja 7300 mAh akut, millega on võimalik kuni 16 tundi järjest videot vaadata. (1)



Ekraan ja AKG kõlarid



Ekraaniks on Tab S4 tahvelarvutil 10,5-tolline Super AMOLED (sAMOLED) ekraan 2560x1600 resolutsiooniga, mis tähendab 287 pikslit tolli kohta (PPI). Samuti on tahvelarvutil AKG kõlarid Dolby Atmos funktsiooniga, mille eesmärgiks on luua kasutajale ruumilise heli kogemus, et multimeedia vaatamine seadmest saaks olla võimalikult meeldiv.



Lisaks on Tab S4 tahvelarvutile paigaldatud Samsungi SmartThings rakendus, mis lubab ühest kohast kontrollida nutikaid internetiga ühendatud (IoT) koduseadmeid. Samuti on seadmes Samsung Flow rakendus, mille abil on võimalik eri rakenduste teateid ja sisse tulevaid e-kirju paremini organiseerida.

Tehnilised andmed

Ekraan 10.5” WQXGA (2560x1600) sAMOLED Kiibistik Qualcomm® Snapdragon™ 835 Octa Core (2.35GHz + 1.9GHz) LTE tugi LTE Cat.16 CA Mälu 4GB + 64GB / 256GB, microSD kuni 400GB Kaamera 13MP AF + 8.0MP, välk Ühenduvus USB3.1 (Type C), POGO Sensorid Akseleromeeter, kompass, güroskoop, RGB, lähedussensor, silmaiirise skanner, Hall sensor Juhtmevaba ühenduvus Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE: 4X4 MIMO / Wi-Fi: MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.0 GPS GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO Mõõtmed, kaal 249.3 x 164.3 x 7.1mm 482g (Wi-Fi) / 483g (LTE) Aku 7,300mAh, Fast Charging kiirlaadimine Operatsioonisüsteem Android 8.1 Video Salvestab: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps Mängib: UHD 4K (3840x2160) @ 60fps

Arvutimaailma kommentaar

Loodetavasti on suudetud DeX-i funktsionaalsus nii palju korda saada, et ka päriselt saab tahvelarvutiga tööd teha, sest meilide saatmiseks või dokumenditöötluseks ei ole päris kindlasti tarvis Windowsi ökosüsteemi.

Kindlasti on klaviatuuriga kaaned tore lisa, kuid loodetavasti ei ole need Dex-i jaoks hädavajalikud ning sama funktsionaalsuse saab kätte ka tavalise juhtmega või juhtmeta klaviatuuriga.

Väidetavalt saab Tahvlit kasutada ka graafikalauana, mis mida kindlasti tahame proovida ning võrrelda näiteks Wacomiga.

Igatahes ootame demoseadmeid et hinnata, kas ja kui palju on suuri sõnu ning milline on kasutatavus reaalses elus.

Samsung TAB S4 tutvustav video

Rohkem infot Samsungi kodulehel