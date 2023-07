Kas olete kunagi mõelnud, et teie nutitelefoni ekraan võiks olla veidi suurem, kuid samal ajal on telefonid läinud liiga suureks? Kui jah, siis uued Samsungi volditavad nutitelefonid Galaxy Flip5 ja Galaxy Fold5 on teie jaoks!

Kuigi võib tunduda, et mobiiltehnoloogia areng on viimastel aastatel takerdunud, on Samsung leidnud kas või väikeseid samme, kuidas viia nutitelefonid järgmisele tasemele.

Volditavad telefonid olid veel paar aastat tagasi pigem ulmefilmi materjal, kuid tänaseks on neist saanud tegelikkus ja Samsung on selle valdkonna üks eestvedajaid.

Samsung Galaxy Flip5: turustatud naistele, armastatud meeste poolt.

Uus Galaxy Flip5 on varasemast võimsam ja pakub kasutajatele rohkem funktsioone. Flip5 välimine ekraan on võrreldes varasemaga enam kui kaks korda suurem, võimaldades kasutajatel kiirelt kontrollida mängivat muusikat, jälgida ilmateadet, majandusuudiseid ja palju muud, ilma et peaks telefoni avama. Uuendus on igati kiiduväärt, kuid ka maha magatud võimalus. Välisel ekraanil saab kasutada hetkel vaid kuut rakendust, mida Samsung peab vajalikuks, samal ajal kui konkurendid on teinud sarnase seadme väliekraani täisväärtuslikuks androidiks, nagu seda on Foldil.

Tänu oma kompaktsele disainile mahub see kenasti pintsaku või püksi taskusse. Naiste riietel, tänu diskrimineerimisele, taskuid ei ole ning käekotis pole erilist vahet, millise labida paigutad.

Galaxy Flip5 väline ekraan toetab sealhulgas ka täismahus QWERTY klaviatuuri, mis teeb sõnumitele vastamise imelihtsaks. Lisaks on Flip5 kaamerasüsteem saanud uuenduse ja see on nüüd varustatud võimsamate tehisintellektil põhinevate ööfotograafia funktsioonidega. Kui kaameraid võrrelda Samsungi teiste mudelitega, siis paberi peal on kõige soodsama S23 esimene kaamera umbes samade parameetritega, mis Flipi tagumine.

Kasutades uusimat Snapdragon 8 Gen 2 kiibistikku, pakub Flip5 suurepärast jõudlust. Ja hing, mis võimaldab telefoni kokku voltida, on nüüd vastupidavam ning võimaldab telefoni täiesti lapikuks voltida. Galaxy Flip5 on veekindel, kuid puudub tolmukindlus vastavalt testitud IPX8 standardile. Maakeeli, see on veekindel 1.5m sügavusel kuni 30 minutit (sh magevees).

Samsung Galaxy Fold5: Veel suurem, kuid siiski õhem ja kergem

Galaxy Fold5, teiselt poolt, pakub veelgi rohkem.

Seade on õhem ja kergem kui varasem mudel, kuid samal ajal on selle ekraan 50% eredam. See teeb sellest hea seadme neile, kes soovivad oma seadmes töötada või meelelahutust nautida ka eredas valguses. Fold5 suur ekraan võimaldab kasutajatel mitmeid rakendusi korraga kasutada, ja sellel on tööriba, kus on kõik hiljutised ja hetkel avatud rakendused, mis teeb ühest rakendusest teise liikumise väga mugavaks. Tööriba sarnaneb Maci või Windowsi tegumiribaga, mille kaudu saab rakendusi vahetada. Sarnane uuendus tuli eelmisel aastal tahvelarvutitele ja Foldidele, kuid sai käesoleval aastal väikeseid täiendusi.

Lisaks saab Fold5 varustada Samsungi S Pen pliiatsiga, mis muudab märkmete tegemise ja joonistuste loomise lihtsaks.

Samsung Galaxy Fold5 teeb siiani järeleandmisi kaamera kvaliteedis. Seade on varustatud kolme tagakaameraga, mis pakuvad rahuldavat pildikvaliteeti, jäädes märkimisväärselt alla umbes kolmandiku soodsamale S23 Ultrale. Samsungi kõige kallimast seadmest ootasid kõik ka kõige paremat kaamerat. Äkki järgmine kord.

Telefon on pakitud veekindlasse, kuid mitte tolmukindlasse, korpusesse ja telefoni toidab 4400 mAh aku.

Järeldus

Uued Flip5 ja Fold5 on parimad volditavad nutiseadmed, mida Samsung on kunagi teinud. Isegi kui see on mittetäpsustav lause ning maru tobe oleks, kui oleks tehtud midagi võrreldes eelnevaga kehvemaks. Sellegipoolest on parendatud nende disaini ja funktsionaalsust, muutes need ideaalseks neile, kes otsivad midagi enamat kui tavalist nutitelefoni.

Seadmed on eeltellimiseks saadaval alates 26. juulist, eeltellijatele kätte alates 3. augustist ning jõuavad poodidesse 11. augustil. Eeltellijatele on käimas raha tagastamise kampaania, vana telefoni tagasiost ning osadel juhtudel on kingituse