Esitlustehnika trendid

(Sisuturundus)

Missugused muudatused on toimumas esitlustehnika maailmas, millest tasub koosolekuruume planeerides teadlik olla? Mõtteid jagab nutikate esitlustehnikalahenduste pakkuja ProScreen.eu.

VGA ja DVI asemele on tulnud HDMI, DisplayPort ja USB-C

Kas mäletate seda sinist videootsikut, mis endiselt paljudes koosolekuruumides ripub projektori juhtme osas? See on VGA otsik, kauaaegne standardlahendus pildi edastamiseks arvutist monitorile või projektorile.

VGA-d ehk arvutikiibistiku standardit värvilise graafika näitamiseks tutvustas IBM aastal 1987. Rohkem kui kahe aastakümne jooksul on see, enamasti sinist värvi pesade ja otsikutega videojuhe olnud standardiks videolahenduste juures.

Analoogsinaale edastava VGA kõrvale tuli aastal 1999 digitaalset signaali edastav DVI, mis on praeguseks ajaks kujunenud standardlahenduseks.

DVI "järeltulijatena" kinnitavad maailmas teistest edukamalt kanda HDMI, MiniDisplay, DisplayPort ja USB-C.

Tõeliselt tulevikukindlad esitlustehnikaseadmed ühilduvad neist enamikuga, ning adapterite abil kõigiga.

Seega missugust ühendusvõimalust nende hulgast on näiteks uuele projektorile koosolekuruumis ennekõike vaja? Seda, mida toetab juba ettevõttes olemasolevaid seadmeid, millelt esitlusi läbi viiakse.

"Too enda seade kaasa" trend

Minevikku on jäämas ajad, kui nõupidamisruumis oli kasutusel üks paikne arvuti, millest pilti näidata. Mõnes mõttes kurb on, kui see arvuti ei ole internetti ühendanud, ning esitluseks vajalik materjal tuleb sinna edastada kas mälupulgalt või -kaardilt.

Iga aastaga muutuvad laua- ja sülearvutite kõrval võimekamaks mobiiltelefonid ja tahvelarvutid. Piirid kaasaskantavate seadmete vahel ei ole enam niivõrd selged - praktiliselt iga seadmega on võimalik pildistada, heli salvestada ning esitlus koostada.

Enamikest seadmetest on mõningal viisil võimalik näidata ka esitlust, ühendades seadme ja esitlustehnika kas juhtmega või juhtmevaba lahendusega nagu Barco ClickShare.

Kaasaegne esitlustehnika on valmis pilti suurele ekraanile näitama igast seadmest, mis seda võimaldab. Jäädes juhtmega lahenduste juurde, on tehniliselt hästi sisustatud esitlusruumis koheselt saadaval vajalikud enamlevinud ühendused.

Esitluse läbiviija ülesandeks jääb ainult esitlus ette valmistada, tulla kohale enda seadmega, ning esitlus edukalt läbi viia.

Ekraanid asendavad pabertahvlit

Igas nõupidamisruumis ja ka klassikalises koolitusruumis on enamasti kaks asja - ekraan esitluse näitamiseks ja ekraani lähedal pabertahvel näidete illustreerimiseks. Esitluse publikul on sellisel juhul alati käes märkmepaber või kaustik, kuhu tahvlilt innukalt näiteid ümber joonistatakse, et neid vajadusel hiljem vaadata.

Mis muutuks, kui ekraan asendaks tahvlit?

Kaasaegsele puutetundlikule ekraanile, millelt näidatakse slaide, on võimalik kirjutada-joonistada erinevat värvi markeritega. Täpselt nagu tahvlilegi. Ning esitluse teema lõpul saab pildi koos märkmetega salvestada ja kasvõi koheselt edastada kõigile ruumis olijatele.

Nii saavad ruumis viibijad keskenduda esitlusele, ning neil puudub vajadus tahvlile toodud näited ise ümber joonistada. Seega joonistamise hetkel enda tähelepanu esitluse tegijalt eemale viies, ning tõenäoliselt osaliselt infost ilma jäädes. Samuti ei ole otseselt vaja osalejatel hoida enda süles A4 mõõdus mappi või kaustikku, kuhu märkmeid teha. Piisab väiksemast märkmikust.

Suurem pilt seinal muutub odavamaks

Suuremad ekraanid ja projektsioonitehnika muutuvad iga aastaga soodsamaks, ning ruumi piisavalt suure ekraani lisamine ei tohiks enam jääda ainult rahaliste võimaluste taha.

Meie kogemus koostööpartneritega esitlustehnikast vesteldes on, et pildile mõeldakse alati esimesena. Suuremalt ekraanilt näevad pingutuseta pilti ka ekraanist eemal viibijad, ning ruumide omanikulgi on ka omamoodi tore teada, et meie ruumides on hea tehnika, mis jätab hea mulje.

Ka väiksemsse ruumi on hea valik vähemalt 55" LCD ekraan. Soovides suuremat ekraani, võib mõelda kas ühele suuremale ja oluliselt kallimalt 75" ekraanile, või sarnase eelarve raames ka kahele 55" ekraanile, mida paigutada seinale kõrvuti. Ühest saab näidata esitluse slaide ja teisele teha märkmeid, või näidata näiteid. Videokonverentsi puhul on kaks ekraani kahtlemata mugavam variant, kui üks. Üks ekraan on sel juhul mujal asuva kolleegiga suhtlemiseks, ning teine märkmete jagamiseks.

Mõeldes projektsioonitehnikale ja ühest koosolekuruumist suuremate ruumide esitlustehnikale, tekib omakorda palju lisavõimalusi.

ProScreen.eu - targad esitlustehnikalahendused.

Foto - Pexels.com