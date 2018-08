Tasakaaluliikur 10 euroga? Kiirusta, Gearbestist saab

(Sisuturundus)

Praegu käib Gearbestis kupongiralli - iga mõne tunni tagant ilmub välja hulk tooteid, mille saad kätte praktiliselt muidu - näiteks -98% allahindlusega.

Leidsimegi ühe sellise toote, mille tavahind on 438,63 €, kuid kupongiralli raames kõigest 10,55 €. Uskumatu? Jah. Seade, mille eest nii vähe küsitakse, on ka ise uskumatu: Ninebot Segway W1 Electric Balance Wheel From Xiaomi Mijia.

See on kahe jala tasakaaluliikur, mis töötab nagu tasakaaluliikurid ikka, kuid on sinu talla all. Sõiduaeg 45 minutit, seega võib isegi tööle sõita, kui asfalt sile ja üle äärekivide ei pea hüppama.

