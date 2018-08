Elisa uus äpp aitab vanematel laste nutielu ohjata

Elisa toob koostöös idufirmaga hoopy välja uudse lahenduse lapse nutiaja reguleerimiseks. See lubab meelelahutuseks kuluvat aega piirata või arendavate tegevustega sisustada.

2018. aasta alguses avaldatud uuringu tulemused annavad põhjust lahenduste otsimiseks. Liigset ekraaniaega laste seas seostatakse heaolutunde langusega, kuid samuti selgus uuringus, et lapsed, kes veedavad nutitelefonis mõõdukalt aega, on õnnelikumad võrreldes nendega, kes ei tee seda üldse.

Elisa viis lapsevanemate seas läbi küsitluse, kellest 72 protsenti vastasid, et nad on kokku puutunud probleemiga, kus laps veedab nutiseadmes liialt palju aega. „Uurides probleemi lähemalt, selgus, et murekohaks ei olegi ainult aeg, vaid pigem see, kuidas lapsed nutimaailmas veedetud aega sisustavad. Enamus lapsevanemaid peab oluliseks, et laps tegeleks mängimise asemel arendavamate tegevustega, kuid olemasolevad lahendused võimaldavad telefonikasutust ainult piirata.“ ütles Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu. „Arvestades eeltoodut, olemegi loomas lahendust, mis võimaldab mitte ainult kontrollida, vaid ka suunata lapsi tegelema nutimaailmas eelkõige arendavate teemadega.“

Kodumaise rakendusega hoopy by Elisa tekib lapsevanemal võimalus last liigse telefonikasutuse eest kaitsta ja tasakaalustada meelelahutuseks kuluvat aega arendavate tegevustega. „Tegemist on esimese versiooniga väga ambitsioonikast lahendusest, mille eesmärk ei ole ainult aidata lapsevanemal lapse ekraaniaega kontrollida. See võimaldab harjutada last suhtuma nutitelefoni kui kasulikku seadmesse,“ sõnas hoopy eestvedaja Maiko Arras. Hoopy juht kinnitas, et äppi arendatakse vastavalt kasutajate tagasisidele koostöös Elisaga edasi ja juba tänaseks on kogunenud palju huvitavaid mõtteid äpi täiustamiseks.

Hoopy by Elisa on äpp, mis loob lapse telefonis tema vaimset heaolu ja intellektuaalset arengut toetava keskkonna. Lapsevanemale on loodud eraldi rakendus, mis annab talle, asukohast sõltumata, kontrolli lapse nutimaailmas veedetud aja üle. Lapsevanem näeb enda telefonist lapse enim kasutatud äppe ja nende kasutusaega ning saab soovi korral nende kasutustingimusi muuta. Lisaks on lapsevanemal võimalik kindlaks määrata uneaeg, mil laps peab puhkama, mitte telefoni kasutama.

„Ükski äpp ei asenda omavahelist suhtlemist ega lapsevanema ja lapse vahel sõlmitud sisulisi kokkuleppeid. Küll aga annab rakendus võimaluse, et nutikasutuse osas tehtud kokkulepetest peetakse kinni ning nutikogemus oleks harivam ja arendavam,“ märkis kasvatusteadlane ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi juht Kristi Vinter-Nemvalts, kes on olnud lahenduse loomise juures nõustajaks. Lisaks saab laps läbi rakenduse pidevalt soovitusi kasulikest äppidest, mis on haridusekspertide poolt heaks kiidetud. „Nutiseadme kasutamist ei peaks kartma, aga see peaks olema eesmärgistatud ja teadlik,“ lisas Vinter-Nemvalts.

Tuntud psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel leiab, et kuna infotehnoloogial on nii täiskasvanute kui laste elus üha suurem roll, on oluline mõelda, kas seda kasutades on aeg ikka mõistlikult kulunud. „Vanemad on siin tihti segaduses. Paljud neist on kuulnud, et nutimaailm võib olla väga arendav – aga nad ei ole neist võimalustest teadlikud ega oska kahjuks lastele soovitusi anda,“ tõdeb Konstabel. Psühholoogi sõnul on vanemad teadlikud, et lastele nutimaailm meeldib, aga pahatihti kulub seal veedetud aeg mitte kõige arukamalt ning ajapiiride seadmine on keeruline. „Igal juhul oleks vajalik, kui vanemad arendaks koduste nutireeglite seadmiseks nii oma oskusi lastega sellest teemast rahulikult rääkida kui ka reeglite järgimist hõlbustavaid rakendusi.“

UNICEFI 2017. aastal avaldatud kokkuvõte „The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World“ tõdes samuti, et kuigi väga palju räägitakse nutitelefonis veedetud aja pikkusest ja selle lühendamisest, tuleks sellest oluliselt enam rõhku pöörata laste tegevuse sisule ning eesmärgile nutimaailmas.

Hetkel on uus rakendus saadaval Android telefonidele. See tähendab, et nii lapse kui ka lapsevanema telefon peaks olema Android operatsioonisüsteemiga. iPhone omanikest lapsevanematele toob Elisa rakenduse turule lähiajal. Hoopy by Elisa on kuutasuline äpp lapsele ja vanemale, mida saab esimesed 14 päeva tasuta testida. Lisainfo on leitav siit: www.elisa.ee/hoopy.