Canoni uus täiskaader Hübriidkaamera. Canon EOS R

Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha - ehk oli aeg, mil punniti autofookuse vastu, siis tõotati, et digi on saatan ja nüüd trotsime peeglite eemaldamist kaameratest. Kuna alles on jäänud üsna vähesed, kes manuaalfookusega filmile pildistavad, võib eeldada, et hübriidide ajastu on peagi käes!

Canon kuulutas täna, Londonis, välja oma uue EOS R seeria kaamera, mis loobub peeglimehhanismist täiskaaderkaameras ning asub konkurentsi kanda kinnitanud Sonyga ning Nikoniga, kes samuti hübriidimaailmas pinnal püüab püsida.

Nagu kõigil teistelgi, tähendab, et ka Canonil tuleb uus "RF" läätsebajonett, mis mõõtmetelt sama, nagu varasem EF, kuid distantsilt lühem, et sensoril lähemale istuda. Varasemaid EF objektiive saab kasutada üleminekuga.

Üleminekut pakutakse ka piluga, kuhu sisestada erinevaid filtreid, mis võiks filtrite hinna ja kasutamise teha märksa mugavamaks, arvestades et pole vaja enam mitmeid üleminekuid ega mõõtmeid.

Kasutusel on sisse töötatud Canon EOS 5D tuntud sensor, kuid lisatud on EOS M50 peal ära katsetatud DIGIC 8 protsessor. Canon lubab maailma kiireimat autofookust, 0.05s ning pildistamiskiirust 8 kaadrit sekundis, fikseeritud fookusega. Autofookusega kukub see number 5 kaadrile sekundis.

Igas suunas pööratav, keeratav ekraan on kasuks enesearmastajatele ning videograafidele meeldib kindlasti 10bitine infovoog ja log profiili, üle HDMI-i, välisele salvestajale.

Dual Pixel autofookus, mis hetkel on parim ja loomulikuma välimusega, mis hetkel saadaval.

ISO 400 juures on dünaamilist ulatust 12 stoppi, mis on märkimisväärne edasiminek eelnenud toodetest, kuid Sonyle jääb veel natukene alla.

4K salvestamine AGA seda 1,7x cropiga (Nikon ei cropi ning Sony A7 on 1,2x)

Drop-in filtritega EF adapter, mis meie arvates eriti nunnu. Toetab ka variable ND filtreid, mida päris tüütu viies eri mõõdus kasutada, nagu meil praegu vajadus on.

Üldine jutt

Palju kohandatavust, äpi ühendatavus jne jne. 30 Megapixlit ja suurendatud toimivus kehvades valgusoludes. Fokuseerib kuni -6 stoppi, mis on päris hea tulemus.

Muidugi ei saa mainimata jätta, et Canon on ennekõike printerite tootja ning värvid on kaameral head, ühildudes täielikult kogu Canoni trükimeediaga.

Uued Objektiivid

Esialgu on Täiskaaderhübriidile mõeldud objektiivide valik kasin, kuid tähtis on teada, et üleminekuga toimivad kõik EF objektiivid ilma probleemideta. Olgu need siis Canoni, Sigma või kelle iganes toodang.

RF 50mm f/1.2L USM - 2649€

RF 24-105mm f/4L IS USM - 1299€

RF 28-70mm f/2L USM - 3499€

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM - 599€



Canon mount adapter EF-EOS R: RSP 119 €

Canon control mount ring adapter EF-EOS R: RSP 249 €

Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R (Drop in filter adapter with V-VD): RSP 479 €

Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R (Drop in filter adapter with CPL): RSP 359 €

Canoni EOS R kaamera soovituslik jaehind on 2649€ ning koos EF adapteriga võimalik seda Overallist tellida.

Võtame kokku

Spetsifikatsiooni alusel on väga raske kaamerat hinnata ning hetkel me vaimustuses ei ole.

Vana 5D sensor, uue protsessoriga, mis komplektina jääb nii kiiruses kui dünaamilises ulatuses konkurentidele alla.

4K video on kohutava 1,7x cropiga, mis olgugi suure avaga objektiivide olemasolule kaotab tänu cropile kogu sügavuse.

120fps on kohutavalt madala (vähemalt selles hinnaklassis) 720p resolutsiooniga. Samal ajal, kui kõigil konkurentidel on 1080p juures 120fps-i, lumixil isegi 180.

Ning muidugi 5fps autofookusega ja 8fps fikseeritud fookusega, mis tõenäoliselt annab 8 fookusest väljas pilti. Umbes 600€ soodsam Sony a7III pildistab 10fps fookusega.

Puudub keresisene stabiliseerimine, mis on nii Nikonil kui Sonyl olemas.

Vähemalt tehnilistele näitajatele tuginedes oleme pettunud.

Meile siiralt meeldib meie 1Dx MK II, kuid meeleldi kasutaksime seda kompaktsemas korpuses.

Canonil on olemas väga hea tehnoloogia ning vaja oleks olnud lisada vaid Log profiilid ning natukene uuendatud sensor, et paar stoppi dünaamilist kontrasti juurde saada - asi mille pärast Sonysid hinnatakse kõrgelt.

Kogu sellest komplektist on tundub kõige seksikam drop in filtritega üleminek, mis samas oma hinda arvestades; äkki oleks odavam osta komplekt 82mm pro filtreid ja alla toovaid üleminekuid.

lisades 2600€ Canoni EOS R hinnale 600€, on võimalik osta endale Sony A7R, mis on hetkel üks vingemaid portreekaameraid, mis saadaval.

2900€ eest saab Nikon Z6, mis oma näitajatelt väga kõva konkurent, kuid kaasa tuleb ka objektiiv.

AGA me võime ka räigelt eksida ning see pildikvaliteet, mis sealt kaamerast välja tuleb, võib meid pahviks lüüa.

Jääme ootele ning võtame pikemalt sõna, kui kaamera on meie käes olnud mõnda aega.

Kuid olles valikute vahel, kas 5D IV või EOS R, võib umbes 1000€ kallima 5D pikema jututa riiulisse jätta.

Tehnilised näitajad.

CANON EOS R SPECIFICATIONS

