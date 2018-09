VIDEO: Samsung Galaxy NOTE 9 ülevaade

Samsung Note 9 on algusest peale loodud nn poweruserile, kes kasutab mobiili pidevalt ja igal pool.

Tõsi, selle 7 aasta jooksul on see definitsioon läinud natukene laiemaks, kuna selle järgi on nüüdseks poweruserid umbes 80% lääne-ühiskonna kasutajatest.

Käesolevast käsitleme hinnakriitika teadlikult vaid põgusalt, kuna selle hinnaklassi Telefonid on kõike muud kui mõistlik.

Sama arvasime ka eelmise, Note 8 kohta, mille suurim konkurent oli pea kolmandiku odavam S8+.

Ka käesolev aasta on S9+ märksa mõistlikum ost, aga Note 9 on parem. See on hästi natukene kiirem, see on mõnevõrra suurema ekraaniga, neile kellele loeb - pliiats, mida kellelgi teisel ei ole ning seekord toimib ka puldina, aga kas see on 30% parem. Sõltub juba igaühe rahakotist.

Küll aga see on seni parim Samsungi telefon, mis kunagi toodetud.

Eesti keskmise netopalga eest saab teisigi telefone, kuid kahjuks pole neil Note 9 vastu mitte midagi panna.

Note 9 on eelkäiast grammi paksem, mis meie arvates ei ole üldse halb.

Võtaksime ükskõik millise telefoni natukene paksemana, kui seal oleks näiteks suurema aku ning mugavama käsitlemise nimel.

Note eriline pliiats on saanud kaua oodatud uuenduse ning see töötab ka kaugemal, kui päris vastu telefoni.

Tänu bluetooth ühendusele saab seda kasutada kaamera või presentatsiooni puldina.

VIDEO

Gert võttis nädalapäevadeks GALAXY NOTE 9 enda kätte ning proovis, kuidas see peab vastu maailma ühel suurimal tehnika messil IFA 2018

Aga kõik ei ole nii roosiline.

Sõrmejäljenupp on parem, kui eelkäijal, kuid vajab siiski natukene harjumist, seda enam, et turul on oluliselt kiiremaid ja paremaid sõrmejäljelugejaid.

Silma iirise skänner on ikka veel suht tülikas ja aeglane ning Bixbi on kaugel sellest, mida saaks nimetada kasutatavaks.

Kõige nõmedam on muidugi see, et Bixbi nuppu ei saa siiani remap-ida midagi muud tegema.

Jah, kolmanda osapoole äpp on olemas, aga kui raske oleks seda standardis teha.

Note 9 jahutust on parandatud, Note 8 võrreldes 3x ning proovisime ka Fortnite Betat, kus saime üsna kiirelt selgeks, et oleme väga haledad. Soojaks läheb see telefon suure koormuse all sellegi poolest ja olgugi et me seda ei saa soovitada, on alati võimalus seda tänu Ip68 standardile, vee all jahutada.

Note9 kaamerad on samad, mis S9+ ning jättes välja ootuspäraselt kohutavad portreereziimi, ning keskprase ööreziimiga, on tegu ühe parima kaameratelefoniga, mis hetkel saada.

Uus samsung Dex ei vaja enam dokki ning töötab otse ühendatuna monitoriga, muutes Note9 touchpadiks. Nagu eelmisel aastalgi, leiame, et tegu on toreda kontseptsiooniga, kuid see ei tundu olevat Samsungile prioriteetne ning läpakatele veel konkurentsi ei paku.

Vähesed äpid on kasutatavad üle ekraani ning kogu kasutusmugavus on irregulaarne, tekitamata soovi arvuti koju jätta ja Notega välikontorisse minna.

Ning muidugi tobedus, et 50€ usb-C - HDMI tongel, mis võiks 1000€ seadmel küll juba karbis kaasas olla, on lisavarustus. Õnneks pliiats on komplektis, mitte ei ole telefonis plastikust kohatäitjat.

Võtame kokku.

Note 9 on ühe suurima akuga telefon, mis peab rahulikult vastu päeva, kuid mingeid rekordeid sellega ei purusta, sest ka meie youtube kanalist on läbi käinud seadmeid, mis selle üle trumpavad. Näiteks Huawei Mate 10 Pro, millel oli rahulikult päeva lõpuks veel ligi 50% akut alles ja hädapärast töötas ka kolmandal päeval.

Jah kasutajad on erinevad ja staatilised testid näitavad teisi tulemusi, kuid saan vaid edasi anda enda kogemusi ning ligi 10a seadmete testimisega arvutimaailmale, saan öelda, et Note 9 aku on väga hea, kuid arenguruumi on veel kõvasti.

Sh Samsungi akudega on mingi jama.

Ka Linus Techtips on oma igapäevaseadmega, mis ka meie aastane referentstelefon S9+ hädas. Aku mis värskel telefonil pidas vastu rahulikult päeva, on ohtuks pilditu ja keegi ei tea miks.

PS Korpusega tasub seda kaitsta sellegi poolest, sest olgu gorillaklaas nii tugev kui tahes, on see ikkagi klaas. Sarnaselt Hiinlastele oleks väga ilus žest kaasa panna odav silikoonist korpus.

Seega: Note 9 on parim samsung ja üks väga hea telefon.

Kuid sa saad 80% sellest mida note 9 pakub, pea poole odavama S9-ga.

Aga kui oled kindel, et oled Poweruser 2018 aastal, investeerid multifunktsionaalsesse taskuarvutisse, mitte järjekordsesse nutitelefoni. Olles valmis käima välja 1000€ telefoni peale, siis Note 9 on selles hinnaklassis parim.