Microgaming tutvustas mängumaailma uuendust Fortune Factory näol

Üks maailma suurimaid kasiinomängude tootjaid Microgaming andis hiljuti teada järjekordsest uuendusest, mis tõotab tugevdada mängutootja niigi tugevat olukorda valdkonnas. Nimelt tutvustas Microgaming uut iseseisvat stuudiot nimega Fortune Factory Studios, mille näol on tegemist järjekordse lisandiga Microgamingu laiahaardelises iseseisvate stuudiote nimistus.

Uue ajastu mängukogemused

Ehkki Microgaming on juba tõestanud oma iseseisvate stuudiote kvaliteeti varasemate koostööde raames, tõotab Fortune Factory tuua kaasa muudatusi kogu tööstusesse. Fortune Factory peamine fookus seisneb mängijakesksete mängulahenduste rajamisel, mille võtmesõnadeks on intuitiivsus ja kaasahaaravus.

Taolised muudatused tähendavad seda, et mängijad võivad oodata esmaklassilisi slotikogemusi, mis ületavad kordades vanakooli mänguautomaate. Microgamingu uus koostöö võib tõestada järjekordselt, et ka videoslotid võivad olla võrdväärsed klassikaliste videomängudega.

Koostöö esimene vili on 24. oktoobril avaldatud videoslot Romanov Riches, mille põhiteemaks on kuulus Venemaa dünastia. Lisaks niigi intrigeeriva teema kasutamisele eristub mäng elegantse klassikalise disaini poolest, mis on ammutanud inspiratsiooni Romanovi-ajastule kohasest sümboolikast.

Debüütslot on aga üksnes esimene samm suure koostöö rajal, tõotades tuua mängijatele rohkelt uuendusi järgnevatel aastatel. Fortune Factory loodud slotikad, sealhulgas debüütmäng, on saadaval Microgaminguga partnerluses olevates mängukohtades, seejuures on valikus ka tasuta kasiinomängud ehk demoversioonid kõikidest olemasolevatest slottidest.

Tarkvara ja sisuloome käivad käsikäes

Fortune Factory stuudio koosneb andekatest spetsialistidest, kellest mitmed on omandanud kogemusi füüsilistes kasiinodes. Tiimi mitmekülgsus tagab, et kogu looming on alati omamoodi “konksuga” ja samas ka energiline, andes veebislottidele täiesti uutmoodi olemuse.

Microgamingu tegevjuht lisas avaldatud pressiteates, et ettevõte on väga rahul koostööga ning nende eesmärk on tuua kasiinoturule rohkem mitmekülgsust, mida on võimalik saavutada taoliste koostöödega.

Fortune Factory Studios jagas samuti oma muljeid, selgitades, et ettevõtte mängudisaini filosoofia keskendub intuitiivse mängumehhaanika, põnevate tegelaste ja omapärase teema ühendamisele, luues seeläbi “isikupäraga” mänge. Koostöö on eksklusiivne ning seega on kõik Fortune Factory loodud mängud saadaval üksnes Microgaminguga koostööd tegevates kasiinodes.

Koostöö ei keera küll Microgamingu tegevuses uut peatükki, kuid täiendab juba alustatud trendi. Microgamingule kohaselt ei ole mängude loomisel prioriteediks mitte üksnes keerukas mehhaanika või tehnoloogiliselt edasiarenenud lahendused, vaid sama olulisel kohal on mängu enda sisu ja lugu. Niiviisi tuuaksegi ka uue koostöö raames mängijateni videoslotid, mille teemad puudutavad ajalugu, kultuuri või kasvõi poliitilisi teemasid.

Microgaming läheb tehnoloogia poolest teistelt eest ära

Ehkki sisuloome on Microgamingule oluline, on endiselt suur rõhk ka revolutsioonilistel mehhaanikauuendustel. Ettevõte avaldas näiteks tänavu septembris uue mängu nimega SideWinder, mis on uuenduslik mitte üksnes Microgamingu portfoolios, vaid kogu tööstuses. Mängus on 243 võiduliini asemel 1125 võiduliini ning horisontaalsed asendussümbolid.

Ettevõte on ka teada andnud, et peatselt hakatakse välja töötama uut kultuurinopetest pungil videoslotti Village People.

Mida tähendab see kõik mängijate jaoks?

Mängijate jaoks tähendab Fortune Factory koostöö veelgi uusimaid mängimisvõimalusi. Kuna Microgaming on ka Eesti mängukohtades tugevalt esindatud, ei pea ükski Eesti mängija suud puhtaks pühkima.

Kui vaid mõne aasta eest oli üllatav avastada slotimänge Android-seadmetel laitmatult töötamas, on tänaseks päevaks esile kerkinud tehnoloogilised uuendused, mis muudavad iga päevaga kasiinomängude tööstust aina rohkem, alustades VR-tehnoloogiast, mida on samuti juba kasiinomängudes rakendatud. Kui 2011. aastal arvati, et elektroonilistele mängudele tehtavad kulutused ulatuvad 112 miljardi dollarini, siis pole ebareaalne oletada, et 2021. aastaks on elektrooniliste mängude, sh kasiinomängude, osakaal kasvanud mastaapseks.

Microgamingu koostööd uute stuudiotega on vaid esimesed sammud, mis toovad peatselt kaasa hasartmängumaailma kapitaalse uuenduse ning pakuvad mängijatele interaktiivsemaid kogemusi.