Telefonide invasioon! Kas fotokaid enam üldse vaja? Huawei P20PRO vs Sony A7RIII

Telefonide invasioon on käimas ning mitmed tootjad on lubanud,

et nende just telefonid on need, mis muudavad fotokaamerad mõttetuks.

Võtame siis võrdlusesse ühe kõige sõnakama Dxomark 1. Koht Huawei P20 Pro ning professionaalide poolt kõrgelt hinnatud Dxomark 4. koht Sony A7 R3. Mõlemad umbes 40 megapixlit, kuid liigi 3x hinnavahega.

Telefonide selgeks eeliseks on koheselt kompaktsus. Isegi ükski kompaktkaamera ei ole ligilähedane.

Samuti puudub vajadus osta kallist lisavarustus või õigemini puudub võimalus seda ühendada ning seega vajadus.

Samuti räägib telefoni kasuks võimalus pilte kiiresti veebi üles laadida. Tõsi ka Sony on võimalik ühendada telefoniga, kuid iseseisvalt ei tee see seade midagi.

Sensori suurus on neil erinev, kuid keskmine hobi või pigem perepiltnik ei tea sellest või suurema, väiksema sensori eelistest mitte midagi.

Ei väsi me Sony kirumast

Selle kaamera menüüde rägastik on rekordiliselt halb, millest on peajagu üle meie kiidetud Canoni algajatele suunatud telefoniliku kasutuskogemusega EOS M50, kui ka kõik telefonid.

Kui tead hullemat kasutajakogemust mõnel kaameral, palun kommenteeri all, kuna oleme väljakutsele avatud.

Telefoni kasuks räägib ka IP68 veekindluse standard.

Tõsi, tõenäoliselt saab ka Sony kerges vihmas hakkama, kuid me ei saa kedagi julgustada seda tegema. Kui Nikon ja Canon pakuvad oma tehnilises kirjelduses elementide eest kaitset, siis Sony seda ei tee: kasutamine omal riskil.

Aga see pildi kvaliteet.

Siin ei ole mingit küsimust, et Sony pilt on hea, väga hea.

Olgugi, et paberi peal, näpuga järge ajades võiks võita enamus kategooriates telefon, pärast pilte kerides on aru saada, millest on neil kahel hinna vahe.

Samas kompaktkaameratele on raske hetkel tuleviku ennustada.

Ei väsi klišeesid kordamast: parim kaamera on see, mis sul kaasas ning osta tasub seda, mida sul tarvis, mitte seda, mida arvad, et tahad.

Videos mainitud Johanna Randmanni – „The Last Train" muusikavideo.



