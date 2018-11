VIDEO: Räägime droonindusest. Intervjuu Kaupo Kaldaga

Võimatu on teada kõigest kõike ning mõistlik on kaasata oma ala spetsialiste.

Peale mõne nädalast Mavic 2 testimist saime kindlaks, et tegu on tõesti väga hea drooniga, kuid kas Zoom või Pro?

Mida sellega tegelikult teha saab? Võtsime nööbist kinni Eesti ühelt top droonifotograafilt, Kaupo Kaldalt ning küsisime, mis värk nende lennumasinatega ikkagi on.

Kaupo Kalda tegi juttu drooni valimisest ning esimestest lendudest, ohutusest.

Oma drooni eelistustest, kuidas paremaid pilte saada ning kuidas teda on drooniga lendamise pärast arreteeritud.

