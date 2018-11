Korraga kuue objektiiviga iPhone? Jah, see on võimalik

See Benksi mobiiliümbris on tõeline pilgumagnet, sest sellel on tagaküljel kuus kaamerasilma. Kiirpilk võib tekitada tunde, et nüüd on keegi kuue kaameraga telefoniga välja tulnud. Tegelikult ei ole - see on iPhone X-i ümbris, mis lubab vahetada iPhone´i objektiive, andes pildistajale kaasa terve komplekti läätsesid ülilainurgast makro ja teleni.

Kolm gruppi läätsesid teevad järgmist, kui need kaamera enda topeltkaamera ette nihutada:

120-kraadine ülilainurk ja 2x tele - hea komplekt turistina ringirändamiseks 10x makro ja 20x makro lens - makrofoto tegijale kaks varianti 180-kraadine kalasilm ja 2x tele - eriliste kunstfotode tegemiseks ja teleobjektiiviks

Neid läätsepaare saab kasutada, kui oled oma iPhone´ile ümbrise ümber pannud. Läätsed kaamerate ees vahetuvad n-ö lükandsahtliga - nihutad vajaliku komplekti ette ja oledki saanud uue objektiivivaliku.

Kest koosneb kahest osast - see, mis kaitseb iPhone X-i korpust ja selle külge käiv kaameratäiendus.

Mingit imet ei maksa muidugi oodata, aga nii lihtsa lahendusega võivad tulemused olla üllatavalt normaalsed.