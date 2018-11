Kolm vägagi soodsat kodumasinat

(Sisuturundus)

Kas teadsid, mis on irrigaator? Või et on olemas ülipisikesed USB-st aletavad mobiilsed habemeajamismasinad? Siin need ongi, ja lisaks üks väga soodne ja nutikas robottolmuimeja.

Irrigaator Alfawise F5020E

Kas tead, mis on irrigaator? See on hambasõbralik hambapuhastus veejoaga. Või suuloputusvahendi joaga, mis puhastab mitu korda efektiivsemalt kui hambaniit või tavaline hambahari. Elektrilistest hambaharjadest eristab seda harjaste puudumine ja veemahuti, mis käib käepideme sisse.

Moodsal digiajastul on Alfawise F5020E (hind praegu vaid 27,99 eurot) laetav USB-laadijaga ning reguleeritav mitmes erinevas režiimis pesemiseks. reisile on samuti mugav kaasa võtta.

Xiaomi Youpin raseerija

Oleme juba varem korduvalt korranud, et Xiaomi teeb kõike - lisaks nutitelefonidele ja akupankadele, mille järgi me seda Hiina firmat kõige enam teame. Tehakse ka aparaate, mis ajavad habet ja eemaldavad kehakarvu mugaval ja kompaktsel moel.

See aparaat (17,99 eurot) on jällegi väga hea reisikaaslane ja lisaks ka veekindel. Saad nii habet ajada kui sääri raseerida kompaktse, akudel töötava seadmega, mis on pestav ja töötab nii kuivalt kui märjal nahal.

Laadimine käib USB Type C pesast, ühe laadimisega töötab kuni 30 päeva igapäevaselt kasutades.

360 S6

See robottolmuimeja võib sinu kodu eest hoolitseda siis, kui oled päeval tööl või lähed hoopis ära pikemale reisile.

360 S6 (266,85 eurot) on suure imemisvõimega, LIDAR-iga ümbruse skaneerimiseks, roboti enda isekoostatava ruumide kaardiga, mobiiliäpiga juhitav ja hügieenilise HEPA filtriga. Töötab 90-120 minutit.