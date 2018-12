VIDEO: Nikon Z7 hübriidkaamera buduaarifotograafiaks

Kui uskuda tootjate suuri sõnu, siis peegelkaamerate aeg hakkab ümber saama. Käesoleval aastal on kõik vanad mammutid, kes turul ligi 100 aastat laiutanud, ära näidanud enda verivärsked professionaalidele suunatud hübriidkaamerad.

Hübriidkaamera on kaamera, mille sees ei ole peeglimehhanismi, mis manab läbi objektiivi nähtava pildiotsijasse. See andis võimaluse näha kujutist, mis pildile jääb, võimalikult täpselt ning vahetada ka objektiive, et saada erinevaid fookuskauguseid, vaatenurka ning sügavus-efekti. Tavakasutaja jaoks väga palju selles osas ei muutugi, kuna kompaktkaamerad ei ole kunagi peeglimehhanismiga olnud ning digitaalsed taskukaamerad töötavad samal põhimõttel juba mõnda aega. Kuigi jah objektiivid ei ole vahetatavad

Millest siis uudisväärtus?

Ligi 4000€ maksev Z7 on Nikoni esimene professionaalse suunitlusega hübriidkaamera. See on 35mm ja 45,7 megapixlise sensoriga friigi ja nišši kaamera. Võrdluseks, kui keskmine digikaamera on umbes 24 megapixlit.

Õnneks rohkem on parem ainult mõningas situatsioonis nagu professionaalne toote ja portree pildistamine. Ülejäänutele lasi Nikon välja natukene lihtsama Z6, mis pea poole soodsam ning ka vähemate megapixlitega, mis laiemale publikule orienteeritud.

Panemaks kaamera korralikult proovile, andis Arvutimaailm kaamera testida professionaalsele buduaarifotograafile.

Nikon Z7 tehnilised näitajad