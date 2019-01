Samsung asendab kõik oma plastikpakendid keskkonnasäästlike materjalidega

Tõepoolest - miks seda pole juba tehtud ja miks kõik seda ei tee? Need ilusad pakendid, mis peavad ostma kutsuma, on kasutusel ainult hetke, kuni toode välja võetakse ja kogu muu sodi ära visatakse. See peab olema keskkonnasäästlikum. Maailma üks suurimaid elektroonikatootjaid Samsung hakkabki alates käesoleva aasta esimesest poolest kõiki ettevõtte tooteid pakendama keskkonnasõbralikesse materjalidesse, nagu taaskasutatud või biolagunev plastmass ja paber.

„Maailma suurima mobiilitootjana pakendatakse vaid Samsungi nutitelefone igal aastal sadu miljoneid, seega on oluline, et need pakendid oleksid keskkonnasõbralikest materjalidest,“ sõnas Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

Pakendiuuendus käib kõigi Samsungi toodete kohta, sealhulgas nutitelefonide, tahvelarvutite ja koduseadmete, nagu telerite, pesumasinate ja külmkappide, kohta.

„Ülemineku sujuvaks läbi viimiseks luuakse spetsiaalne töörühm, kelle ülesandeks saab uute pakendamislahenduste väljatöötamine. Meeskonda on kaasatud inimesi disaini-, müügi-, turundus- ja kvaliteedikontrolli osakondadest,“ ütles Tiits.

Mobiiliseadmete, tahvelarvutite ja kantavate nutiseadmete (näiteks nutikellade) puhul asendatakse plastikust alused, mille sisse seadmed on karbis paigutatud, taaskasutatud materjalidest valmistatud alustega. Samuti asendatakse seadmete plastikust ümbrised ja kotid keskkonnasäästlike alternatiividega. Lisaks uueneb Samsungi mobiiltelefonide laadijate disain, mille läikiv pind asendub matiga ning edaspidi ei ole need enam ümbritsetud kilega, mis aitab veelgi plastmassi kasutust vähendada.

Plastkotid, mida on siiani kasutatud kodutehnika, nagu telerite, külmikute, pesumasinate või konditsioneeride pindade kaitseks, asendatakse taaskasutatud materjalidest või bioplastist tehtud ümbristega, mis on valmistatud taaskasutatud plastmassist või tärklisest ja suhkruroost. Paberi puhul kasutatakse toodete pakendamisel edaspidi vaid neid kiumaterjale, mis on kinnitatud globaalsete keskkonnaorganisatsioonide poolt, nagu Forest Stewardship Council.