ADM Hosting muutis nime

Pilvetehnoloogiatele keskendunud ADM Hosting muutis oma nime ja kaubamärki ning tegutseb alates eilsest Eestis, Suurbritannias ja Saksamaal nime ADM Cloudtech all. Uus kaubamärk annab paremini edasi ADM grupi pilvetehnoloogia äriliini olemust ja meeskonna kasvavat kompetentsi. Ettevõtte senised teenused jäävad samaks.

„Meie eelmist kaubamärki oleme kasutanud 2016. aastast ja see peegeldas toona väga hästi meie pakutud teenuseid. Samas aga areneb väga kiiresti nii pilvetehnoloogia üldiselt, kuid kitsamalt võttes ka ADMi pilvetehnoloogia äriliin, mis alustas küll hostinguga seotud teenuste pakkumisega, kuid laienes peatselt sellega seotud valdkondadesse. Praeguseks on meie teenused laienenud nii palju, et nägime, et eelmine nimi võib hakata edasist arengut takistama,“ ütles ADM Cloudtechi juht Klemens Arro.

ADM Cloudtechi Suurbritannia esinduse juhi Kevin Londoni sõnul on tema esmased ülesanded seotud uue ettevõtte käivitamisega, kuid seejärel keskendub ta ärieesmärkide saavutamisele: „Suurbritannia pilveteenuste turg pakub palju ärivõimalusi ning minu ülesanne on need võimalikult edukalt ära kasutada. Ettevalmistavate tegevuste järel ongi fookuses uute pilvetehnoloogia spetsialistide palkamine, siinsete olemasolevate klientide toetamine ning loomulikult ka uus müük. Eelmisel aastal võitsime UK valitsuse pilveteenuste raamhanke ning see on ideaalne baas selleks, et pakkuda teenust ka teistele Inglismaa riigiasutustele ja finantssektorile.“

Kahe viimase aasta jooksul on ADMi pilvetehnoloogia ärisuund laienenud ADM Hostingu nime all Suurbritanniasse ja Saksamaale ning keskendunud aina enam rahvusvaheliste klientide teenindamisele Euroopas.

„Koos geograafilise laienemisega oleme laienenud nii sisuliselt kui ka organisatsioonina – oleme arenenud oma klientidele strateegiliseks partneriks, kellelt oodatakse tulevikku suunatud visiooni ja võimekust viia ellu ka kõige keerulisemaid IT-lahendusi. Meie jaoks on väga oluline verstapost ka Suurbritannias ettevõtte asutamine sel kuul ning seal kohalike töötajate värbamisega alustamine,“ ütles Arro. Tema sõnul illustreerivad ka Amazon Web Services konsultatsioonipartneri sertifikaadi saamine ja Suurbritannia valitsuse pilveteenuste raamhanke võitmine ilmekalt ADM Cloudtechi ambitsioonikaid tulevikusuundi.

Koos nimevahetusega muutub ettevõtte veebiaadress, mis on nüüd www.admcloudtech.com. Samuti värskendatakse ettevõtte logo ja muid brändi elemente.

ADM Cloudtech kuulub 1997. aastal asutatud ADM gruppi, mille 110 töötajat pakuvad digi-, IT-arendus ning infrastruktuurilahendusi.