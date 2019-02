VIDEO: Kas Asus UX430 kõlbab mängimiseks Ja kuidas näppe kõrvetab.

Arvutimaailm võttis möödunud novembris pikaajalisse testi Asuse Zenbook ultrabooki UX430

Kaalub see vaid 1.25 kg ning tootja sõnade järgi on 13 tollises korpuses 14 tolline ekraan.

Eelmise aasta lõpus tegi Arvutimaailma toimetus üleskutse oma vaatajatele: mida soovitavad selle arvutiga teha, et masina potensiaali paremini iseloomustada. Niisama ära lõhkumine ei väärinud tähelepanu. Kividestki saab vett pigistada piisava survega ning ka purunematud asjad on piisava jõuga purustatavad, seda enam, arvestades selle ekraani painduvust, ei oleks see väljakutse.

Monteerimise ja otseste koormustestideni käesolevas videos ei jõutud, kuid võeti korduvalt teemaks olnud: Kas arvutiga saab mängida.

Jah saab, aga arvestada tuleb kompaktse arvuti mööndustega, nagu kehv jahutus ning sõltuvus wifi stabiilsusest.

Samuti pole Arvutimaailma produtsent tosinkond aastat arvutimänge mänginud ning sellest tulenevalt hämming, formuleeris kõnealuse meeleoluka video.

Asus UX430 tehnilised näitajad:

Hind: ca 1100 eurot

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro

Protsessor: Intel Core i7-8550U, 1,8 GHz, neljatuumaline, Turbo boost (kuni 4 GHz)

Graafikakaart: Nvidia MX150 2GB GDDR5 VRAM

Ekraan: 14-tolline LED-taustvalgustusega Full HD (1920 x 1080 pikslit)

Mälu: 16 GB LPDDR3 joodetud

Massmälu: 512 GB SATA3 M.2 SSD

Ühendused: 1x USB 3.1 gen, 1 USB-C (ainult andmeside + 1 väline monitor), 1x USB 2.0, 1x microHDMI, 1x SD kaardilugeja, 1x kombo-audio pesa, WiFi ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.1

Klaviatuur: taustvalgustusega, 1,4 mm klahvikäiguga

Puuteplaat: klaaskattega, integreeritud sõrmejäljelugejaga

Heli: kaks stereokõlarit, Harman Kardoni sertifitseeritud

Veebikaamera: HD kaamera

Aku: kuni 9 tundi, 50 Wh, Li-Po

Kaal: 1,25 kg



Järgmine nädal on Arvutimaailma toimetus Esindatud Mobile world congressil Barcelonas, tegemas reportaazi uutest seadmetest ja trendidest. Täpsemalt nende sotsiaalmeedias.

Arvutimaailma videotega kursis olemiseks soovitame vajutada Youtubes subscribe ning kellukese ikooni et saada videote kohta teavitus. Järgmine nädal juba uus video.

https://goo.gl/mrFLwh



Samuti on Arvutimaailm lubanud läbi viia hulgaliselt erinevaid vaatajamänge ning loosimisi, kui 1000 subscriberi piir on ületatud.