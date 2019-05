Elekter paneb liikuma: seda soodsat elektriratast ja elektritõukekat tasub kaaluda

(Sisuturundus)

Elektrijalgratas ZIYOUJIGUANG maksab kõigest 350 eurot ja sa saad selle e-poest kätte ilma transpordikuluta ülikiiresti - 5-7 päevaga. See on sama kaua, kui paljudest siinsetest e-poodidest kaup kohale jõuab. Elektris on tulevik ja miks mitte kulgeda sellise kokkupandava mugava liikuriga?

Tõeline klassika on ka Xiaomi Mija elektritõukekas, mis on maailmas nii populaarne, et ükskõik kus suurlinnas sa ka ei kulgeks, ikka kohtad mõnda sellist Xiaomi tõukekat, mis omanikku muretult edasi viib.

Vaatame neid kahte liikurit nüüd lähemalt - kui praegu tellid, on peale maikuise lume sulamist ja uue sooja saabumist need siin kohal.

ZIYOUJIGUANG T18

ZIYOUJIGUANG T18 (350 eurot) on kokkupandav elektriratas, mille võid pagasnikusse visata, kui reisile lähed või julgelt rongi võtta isegi tipptunnil, sest kokkupakitult on see nagu kaasasolev pagas, mida ei pea rattakonksu otsa riputama. Muidugi saad oma ratta ka kontorisse tuua ja töölaua kõrval laadima panna.

Vändata saad ka - ülekanne ja pedaalid on olemas. Samuti amordid, et sõita ka raskemal maastikul.

Sisseehitatud aku on veekindel, 250 W mootor arendab kiirust kuni 25 km/h ja ainult elektri jõul saab rohkem kui 25 km sõita, elektri ja pedaalidega aga vahemaa kahekordistub.

Original Xiaomi Mijia

Vägagi populaarseks saanud Original Xiaomi Mijia elektritõukekas maksab 590 eurot, see konkreetne mudel aga sõidab kuni 45 km ühe laadimisega ja võtab peale ka täiskasvanu.

Kiirus on samuti kuni 25 km/h, 300 W esimootor veab selle pika vahemaa ja paraja kiiruse hästi välja.