800€ Oneplus 7 pro ülevaade. Flagship killer või järjekordne kallis telefon?

OnePlus oli androidi fännide suurim saladus, mõned aastad tagasi see aga muutus.

Tänaseks on tootja näinud kurja vaeva, et laiema üldsuse tähelepanu saada. Alates "jänkimaal" toimuvatest uhketest, gaala-stiilis avalikustamistest kuni Raudmeest mängiva Robert Downey juuniori reklaamnäona kasutamiseni.

OnePlus 7 PRO on laiatarbekaup ja täpselt selles võtmes konkreetsele isendile otsa ka vaatan.

Palju on alles jäänud kunagist flagship killerit?

Seadmel on palju häid omadusi, kuid miski pole ideaalne.

Suur aku, suur ekraan, motoriseeritud endlikaamera, tõsiselt nobe ja Flägshipile omane hind on vaid mõned märksõnad mis Oneplus 7 prod iseloomustavad.

Endlikaamera peaks kestma 300 000 korda üles alla sõidutamist. Mis statistikale tuginedes, kui võtame keskmiselt oma telefoni kätte päevas 52X, peaks vastu pidama 16 aastat.

Samas pidi ka Samsung Fold kestma 200 000 voltimist, kuid tuli välja, et tolm ning reaalne maailm lühendas seda märkimisväärselt.

Sama tööpõhimõtet on OnePlus-i emafirma Oppo juba eelmise aasta mudelites kasutanud ning siiani pole kuulda olnud üldse ei kesta, seega äkki ei ole muretsemiseks põhjust?

Samuti on tobe, et vahepeal vägagi turvaliseks muutunud näotuvastussüsteeme aina kõrvale jäetakse.

Ei puuduta otseselt Oneplusi, kuid 3D IR skänn on teema. Mingil põhjusel seda ei kasuta enam suurt keegi peale Apple.

Eks ole näha, kas ka Apple oma uuel telefonil sellest loobub.

